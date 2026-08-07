A ‘¡Allá tú!’ llega a un nuevo atril Sole, de Quintanar del Rey, una localidad de Cuenca. Banquera de profesión, lo que hizo que Juanra Bonet se sorprendiera y lo celebrara con el resto de los compañeros. El presentador le ha preguntado si quiere compartir una verdad o una habilidad con sus compañeros y la nueva participante se ha decantado por la primera.
"Voy a compartir una verdad, que igual no me deja en muy buen lugar pero tengo que decirla así, tengo que ser sincera: no he visto nunca el programa", ha comenzado diciendo Sole. En este momento fue cuando Sole abrió su corazón y explicó la verdadera razón de porque se apuntó al casting de ‘¡Allá tú!’.
Tras una situación familiar en la que su madre se puso malita y tuvo que estar en el hospital, acompañada de su hermana, ella se quedó ese tiempo con su padre, el cual estaba destrozado. "Mi padre llorando, no había consuelo para él y puso el programa y se animó, y la verdad es que me dio una vibra y llamé porque mi padre se puso contento", dice emocionada Sole.
Juanra Bonet le ha dado un abrazo y responde en nombre de todo el programa diciendo que se sienten muy orgullosos de servir de ayuda y ser ‘’útiles’’ para los espectadores al entretenerlos y sacarles una sonrisa.
Tras un gran aplauso y apoyo por parte de tanto el público como por sus nuevos compañeros, se llevó a cabo el sorteo para ver a quien le tocaba jugar ese día. La elegida finalmente fue Dannique, de las Islas Baleares.