¡Allá tú! 07 agosto 2026

La nueva participante ha desvelado el motivo por el que entró al casting de '¡Allá tú!' y ha emocionado a Juanra Bonet y a los espectadores su explicación

A ‘¡Allá tú!’ llega a un nuevo atril Sole, de Quintanar del Rey, una localidad de Cuenca. Banquera de profesión, lo que hizo que Juanra Bonet se sorprendiera y lo celebrara con el resto de los compañeros. El presentador le ha preguntado si quiere compartir una verdad o una habilidad con sus compañeros y la nueva participante se ha decantado por la primera. "Voy a compartir una verdad, que igual no me deja en muy buen lugar pero tengo que decirla así, tengo que ser sincera: no he visto nunca el programa", ha comenzado diciendo Sole. En este momento fue cuando Sole abrió su corazón y explicó la verdadera razón de porque se apuntó al casting de ‘¡Allá tú!’.

La razón por la que Sole entró al casting de ‘¡Allá tú!’

La razón por la que Sole entró al casting de ‘¡Allá tú!’ Tras una situación familiar en la que su madre se puso malita y tuvo que estar en el hospital, acompañada de su hermana, ella se quedó ese tiempo con su padre, el cual estaba destrozado. "Mi padre llorando, no había consuelo para él y puso el programa y se animó, y la verdad es que me dio una vibra y llamé porque mi padre se puso contento", dice emocionada Sole.