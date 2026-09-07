Lilit y Fran protagonizan un duelo de infarto en 'La rueda' y tendrán que enfrentarse de nuevo

Rueda la letra 07 septiembre 2026

Después de un concurso cargado de emociones, Lilit y Fran son los primeros concursantes en enfrentarse a 'La rueda'

Esta misma tarde, 'Rueda la letra', presentado por Carlos Sobera, ha vivido su gran estreno en Telecinco. Ha sido un programa cargado de emociones y momentos tanto divertidos como de tensión.

En esta ocasión, los concursantes que se han enfrentado a las distintas pruebas del concurso han sido Lilit y Fran, acompañados de sus invitados especiales, Miguel Ángel Silvestre y Samantha, en la mesa de Fran, y Laura e Iván en la mesa de Lilit. Después de un concurso en el que ambos participantes han estado muy ajustados durante las distintas pruebas, ha llegado el momento decisivo: Lilit y Fran compiten por el gran premio de la tarde, nada más y nada menos que por 200.000 euros.

Lilit y Fran en 'La rueda'