Lilit y Fran protagonizan un duelo de infarto en 'La rueda' y tendrán que enfrentarse de nuevo

Esta misma tarde, 'Rueda la letra', presentado por Carlos Sobera, ha vivido su gran estreno en Telecinco. Ha sido un programa cargado de emociones y momentos tanto divertidos como de tensión.
En esta ocasión, los concursantes que se han enfrentado a las distintas pruebas del concurso han sido Lilit y Fran, acompañados de sus invitados especiales, Miguel Ángel Silvestre y Samantha, en la mesa de Fran, y Laura e Iván en la mesa de Lilit.
Después de un concurso en el que ambos participantes han estado muy ajustados durante las distintas pruebas, ha llegado el momento decisivo: Lilit y Fran compiten por el gran premio de la tarde, nada más y nada menos que por 200.000 euros.
En esta ocasión, Fran ha tenido el privilegio de elegir primero 'La rueda' como regalo por haber conseguido más segundos durante el transcurso del concurso.
Fran ha conseguido durante el programa 43 segundos y a ellos se le suman otros 85, por lo que el concursante cuenta con 128 segundos. Por su parte, Lilit ha conseguido 32 segundos, a los cuales se le suman 85, por lo que cuenta con 116 segundos.
El duelo entre ambos ha estado muy reñido en todo momento, Lilit ha acabado 'La rueda' con 18 aciertos, mientras que Rafa iba tres por detrás, pero ha conseguido coger carrerilla y ha alcanzado los 18 aciertos de Lilit, por lo que ambos concursantes han empatado y tendrán que volver a competir en el próximo programa.