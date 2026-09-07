Javi ha acudido a 'El diario de Jorge' para decirle a sus padres que nunca se ha sentido aceptado por ellos debido a su orientación sexual y para pedirle explicaciones a un ligue que le hizo 'ghosting' en uno de los momentos más duros de su vida, en pleno duelo por la muerte del hombre con el que había compartido su vida durante 16 años.

Jorge Javier Vázquez ha escuchado atentamente su historia y le ha dicho que ha puesto voz a lo que sienten otras muchas personas pertenecientes al colectivo, a las que su familia tampoco aceptan. Ha sido entonces cuando ha querido lanzar un mensaje a todos aquellos que estén planteándose ser padres o madres.

"Si no pueden aceptar que a lo mejor pueden llegar a tener un hijo gay, lesbiana, trans... Que no sean padres porque no están capacitados para ser padres, porque no pueden con su actitud provocar el sufrimiento de otra persona, es inaceptable", ha comentado Jorge Javier, que ha recibido un contundente aplauso por su discurso.

El presentador ha asegurado que Javi está en lo cierto cuando expresa que su vida cambiaría si tuviera la confianza para hablar con sus padres abiertamente: "Porque desaparece el sentimiento de culpa, el miedo y la vergüenza, y te enfrentas a la vida de otra forma".

MÁS VÍDEOS | MÁS NOTICIAS