'Supervivientes All Stars' ya calienta motores. La tercera edición del reality ha presentado en el FesTVal de Vitoria sus principales novedades antes de su estreno el próximo jueves 10 de septiembre, a las 21:45 horas, en Telecinco . Una edición que llega con una premisa clara: "Cambia el juego"; y en la que regresan a Honduras los dos ganadores de las ediciones anteriores: Marta Peñate y Rubén Torres .

Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España; María Zambrano, directora de Formatos Reality y Dating de Mediaset España; y Juanra González, director general de Cuarzo Producciones, han sido los encargados de adelantar las claves de esta nueva aventura.

Junto a ellos ha estado Sandra Barneda, que estará al frente de las galas de los domingos y que ha descubierto durante la propia presentación algunas de las sorpresas que el programa tenía preparadas. El encuentro también ha contado con Marta Peñate, Rubén Torres, Maica Benedicto, Suso Álvarez, Claudia Chacón e Ivonne Reyes.

Un casting "ADN Mediaset" que ya está en Honduras

Desde Mediaset han definido el casting de la tercera edición como uno de los más equilibrados del formato y como "puro Mediaset" y "ADN Mediaset".

Una de las grandes diferencias de un 'All Stars' es que sus protagonistas ya saben perfectamente lo que significa enfrentarse a la supervivencia. Conocen el hambre, la falta de sueño y las duras condiciones de Honduras, por lo que el reto pasa también por estar preparados mentalmente para volver a vivirlas.

Los 14 concursantes anunciados hasta el momento viajaron este domingo rumbo a Honduras y ya han llegado a su destino. Se encuentran aislados, sin teléfonos móviles y ajenos a todo lo que se está desvelando en España.

Marta Peñate y Rubén Torres serán los capitanes

La gran sorpresa anunciada en el FesTVal ha sido el regreso de Marta Peñate y Rubén Torres, ganadores de la primera y segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’, respectivamente. Los dos volverán a Honduras, pero no lo harán como concursantes oficiales. Su nuevo papel será el de capitanes de los dos equipos.

Marta y Rubén vivirán la supervivencia en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros y tendrán que hacer frente a las exigencias de la aventura. Sin embargo, las reglas para ellos serán diferentes. "Vamos a tomar decisiones que van a cambiar el rumbo de este concurso", han adelantado los dos al anunciar su regreso.

Marta y Rubén se enfrentarán cada semana

Los capitanes tendrán además un papel fundamental en el desarrollo del concurso. Marta Peñate y Rubén Torres se enfrentarán cada semana en un duelo de capitanes y el resultado de esas pruebas tendrá consecuencias para la aventura.

Además, tendrán que tomar decisiones clave a lo largo de la edición. Un poder que también tendrá su dificultad, ya que ni siquiera ellos conocen todavía todo lo que el programa les obligará a decidir. Desde la organización han explicado que irán descubriendo sus responsabilidades a medida que avance el concurso y han adelantado que su papel será "fundamental".

Los 14 concursantes que ya se encuentran en Honduras tampoco saben que Marta y Rubén serán los capitanes de sus equipos, por lo que descubrirán esta nueva figura una vez inmersos en la aventura.

Playa Sol y Playa Luna, las nuevas playas de 'Supervivientes All Stars'

Los capitanes no serán la única novedad de una edición diseñada para 'cambiar el juego'. El programa estrenará Playa Sol y Playa Luna, dos nuevas localizaciones para los supervivientes.

También habrá una nueva palapa exterior, en la que ocurrirán diferentes acontecimientos durante las galas, así como nuevos juegos que desde la organización han definido como "realmente espectaculares".

La ceremonia de salvación también se renueva y contará con nuevas estructuras preparadas por el equipo de juegos en Honduras.

Un nominado podrá conseguir su propia salvación

Una de las novedades que afectará directamente al concurso llegará en las galas de los domingos presentadas por Sandra Barneda. Por primera vez habrá un juego de nominados en el que los concursantes en peligro tendrán la oportunidad de competir por su permanencia. Uno de ellos podrá conseguir salvarse por méritos propios gracias al resultado de la prueba. Una mecánica que la propia Sandra Barneda desconocía y que ha descubierto durante la presentación junto al público del FesTVal.

Así será la tercera edición de 'Supervivientes All Stars'

Jorge Javier Vázquez estará al frente de las galas de los martes y los jueves, mientras que Sandra Barneda presentará las entregas de los domingos. María Lamela estará en Honduras, desde donde seguirá la aventura de los supervivientes.

Además, algunos de los exconcursantes presentes en Vitoria colaborarán en los diferentes programas semanales del reality.

Cerca de 200 profesionales trabajan desplazados en Honduras para hacer posible una edición en la que el programa pretende sorprender incluso a quienes ya conocen perfectamente la experiencia.

Dos capitanes que vivirán como supervivientes pero jugarán con reglas diferentes, duelos semanales, nuevas playas, nuevos juegos y una oportunidad inédita para que los nominados cambien su destino. La tercera edición de 'Supervivientes All Stars' ya ha dejado claro desde Vitoria por qué su lema es "Cambia el juego".

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