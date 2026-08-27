Teresa Seco muestra su antes y después de 'Supervivientes' y desvela las secuelas que todavía sufre

Supervivientes 27 agosto 2026

'Supervivientes' requiere mucho esfuerzo físico, pero además puede producir algunas secuelas que algunos concursantes como Teresa Seco arrastran tiempo después de finalizar el programa

Hace tiempo que finalizó la última temporada de 'Supervivientes', esa en la que Maica Benedicto resultó ganadora, pero los concursantes todavía siguen lidiando con algunas de las consecuencias de formar parte de uno de los concursos más exigentes, tanto física como psicológicamente. Teresa Seco pudo disfrutar de la experiencia, pero también es una de las que todavía sigue sufriendo las consecuencias. Con el paso del tiempo, las secuelas con las que tiene que lidiar son menos, en muchas ocasiones no se necesita nada más que tiempo para recuperarse, dejar que las cosas vuelvan a su curso, recuperar las rutinas que se tenían, tanto de alimentación como de ejercicio o sueño. No siempre es fácil, no son pocos los exconcursantes que reconocen que regresar a la 'civilización' les cuesta. El hambre que pasan durante su tiempo en Honduras es uno de los elementos más destacados, son unas semanas duras, en las que los alimentos no les sobran, incluso en los días en los que consiguen pescar. Las condiciones en las que viven no ayudan, mucho sol y mar también provocan que la piel y el pelo se vean afectados. Es habitual tener algún tipo de secuela y sobre ellas y cómo intenta superarlas ha hablado Teresa Seco a través de 'Mi Momento', el canal en mtmad.

Teresa Seco desvela las secuelas que todavía sufre después de 'Supervivientes' Algunas personas regresan de la isla teniendo dificultades para comer, por el tiempo que han pasado comiendo lo mínimo, otros tienen problemas en la piel, por las largas horas de exposición solar (incluso cuando es con protección). Otros tienen problemas en el cabello o las uñas, pero parece que Teresa Seco no ha querido privarse de nada porque ella ha tenido que lidiar con todo esto y ha querido compartirlo con sus seguidores, que se han interesado en cómo estaba recuperándose tras la experiencia. Una de las cuestiones que le preocupaba actualmente era el estado de su pelo, tanto su aspecto físico como la calidad del mismo. Su imagen es muy importante para ella, al fin y al cabo, las redes sociales son su sustento, pero en este caso, su preocupación iba más allá de cómo se veía su melena, aunque eso también fue algo a lo que tuvo que poner remedio. "El tema del pelo sí se fastidia bastante con el sol. Al volver estaba completamente rubio", explicó sobre su cabello, pero actualmente tiene otras preocupaciones.

"Se me está cayendo muchísimo el pelo por el cambio hormonal que pasé en 'Supervivientes", por eso ha decidido cuidarlo al máximo. Para intentar frenar la caída, está apostando por un complejo vitamínico específico, pero también por reducir al máximo los procesos químicos, por lo que solo se matiza el color de vez en cuando, en lugar de teñirlo de manera constante. Esto es algo que ha querido tratarse porque sentía que era necesario, no ha sido así siempre, solo con tiempo y los cuidados habituales ha visto cómo su piel mejoraba una vez que ha regresado de 'Supervivientes', tal vez porque allí se quedaron los bichos que llenaban su cuerpo de picaduras. "No son mosquitos", aclaraba. "Son un tipo de bicho allí que te destroza, llegué a tener 50 picaduras en una mano". Con las picaduras y el sol, la piel se le llenó de marcas blancas, que han ido reduciéndose y desapareciendo sin ayuda de ningún tratamiento. Teresa tiene bastante claro qué cosas se recuperan solo con paciencia y cuáles requieren atención médica. Ahora ya está bien, pero cuando regresó, su estómago le jugó una mala pasada y tuvo que ponerse en manos de profesionales. Cuando regresó, comenzó a "comer como una loca", una mala idea porque su estómago no lo toleró. "Me sentaba mal todo lo que comía, pero a la vez no podía parar de comer", además, recordaba que después de comer sentía una gran hinchazón abdominal: "Era comer y como si estuviera embarazada de cinco meses".