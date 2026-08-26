Alvar Seguí desvela los kilos que ha ganado y si tiene relación actual con sus compañeros de 'Supervivientes'

Supervivientes 26 agosto 2026

Poco después de terminar 'Supervivientes', Alvar estuvo invitado en un pódcast donde estuvo charlando sobre su experiencia en la isla y sus compañeros y en el que habló sin ningún tipo de filtro

'Supervivientes' es una experiencia extrema, eso lo saben todos los concursantes que aceptan el reto, lo que no esperan es que lo sea tanto. Esta es una aventura a la que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo no dudó en sumarse y, a pesar de los momentos complicados, la disfrutó como un niño, tanto que en ocasiones parecía que no quería volver. No le quedó más remedio, porque el programa llegó a su final, lo que implica tener que enfrentarse al espejo. Este es uno de los momentos más esperados de 'Supervivientes', cuando los participantes pueden volver a verse tras su tiempo en la isla y alucinen con los cambios experimentados. Suelen tener muchas cosas que destacar, como el moreno que han conseguido o lo mucho que les ha cambiado el pelo, sobre todo si están entre los afortunados que han obtenido comida a cambio de renunciar a él. No obstante, una de las cosas más llamativas es la pérdida de peso.

Por mucho que logren pescar, durante su paso por la isla la cantidad de comida a la que tienen acceso no es igual a la que tomarían en sus casas, tampoco es igual de nutritiva. Es bastante habitual que quienes pasan bastante tiempo en la isla pierdan una cantidad notable de peso, tal y como le sucedió a Alvar, quien llegó a ser uno de los finalistas. "Yo vine aquí 'gordete', preparado", decía Alvar antes de enfrentarse a la imagen que le devolvería el espejo y de la que se mostraba más que satisfecho una vez que tenía acceso a ella. "¡Me he puesto en forma, por fin! Llevaba gordo bastante tiempo porque me gusta mucho comer y beber y soy un amante de la vida". Un cambio físico con el que se sentía a gusto, pero ¿ha podido conservarlo? Alvar Seguí, el peso que ha ganado y su relación con los concursantes de 'Supervivientes' A pesar de que parecía verse mejor con su nueva forma física, lo cierto es que Alvar no ha podido conservarla, tampoco lo ha intentado demasiado. Durante su paso por el pódcast 'No me hables de tu libro', revelaba que había recuperado el peso perdido durante su estancia en la isla. "He engordado. Casi todo lo que perdí en tres meses y medio lo he engordado en dos semanas", reconocía nada más comenzar la charla. Los motivos están claros, no hay ningún misterio: "Porque no he parado, agarro la comida con ansiedad. Todo lo que tenga que ver con chocolate, donuts… cosas horribles. Tengo que empezar ya a ir relajando porque si no… Me había quedado hecho un fiera, me había puesto en forma de repente y ahora vuelvo a estar como antes", bromeaba.

Su paso por 'Supervivientes' es solo uno de los muchos temas que trataron durante la charla, pero es uno de los que más esperaban los seguidores de Alvar, que también habló de las muchas aventuras que ha vivido a lo largo de su vida, de su filosofía de vida y, sobre todo, de su relación con su abuelo y cómo no querer afectar negativamente a la imagen de Miguel le hizo dudar sobre si era una buena idea participar en el concurso de supervivencia. Cuando se pusieron en contacto con él para proponerle ir a 'Supervivientes' sintió miedo, porque era una experiencia completamente nueva. No temía a la parte de aventura, sino a enfrentarse a un programa de televisión y mostrarse al mundo; decidió que el miedo no era motivo suficiente para dejar pasar esta oportunidad y se lanzó a la aventura. Una que disfrutó desde el principio hasta el final, que comenzó sin intención de ganar, pues lo veía como un medio para poder cumplir con su sueño de crear una productora y dedicarse a sus proyectos audiovisuales y culturales. Esto cambió con el tiempo, las ganas de ganar aumentaron cuando se dio cuenta de que era una posibilidad real y que el dinero le ofrecía la posibilidad de poder invertir en una casa, un hogar, algo que sintió que le faltaba. Estas ansias de ganar no le duraron mucho y volvió a disfrutar del concurso.