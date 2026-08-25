Vuelven las estrellas que marcaron la historia de la aventura más extrema de la televisión, vuelven las leyendas, los supervivientes ‘All Stars’, aunque nada será como esperan: cambia el juego. Nadie les va a regalar nada, tendrán que ganárselo. ¿Quiénes son los valientes que vuelven para demostrar que son los mejores? Ya puedes descubrirlo en la lista oficial de los concursantes de esta nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’:

Después de proclamarse ganadora de ‘Supervivientes 2011’, Rosa Benito ha decidido estar este año en la edición de ‘SV All Stars’ donde la vuelta de las leyendas a esta aventura extrema será mucho más dura: "Estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo, pero a lo que más miedo tengo es al helicóptero, aunque voy también con muchas ganas y quiero ser voz para mujeres de mi edad de que podemos y que lo vamos a conseguir".