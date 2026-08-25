Ivonne Reyes recurre a Gabriela Guillén para recuperarse tras romperse la tibia y el peroné: "Las mejores manos"

Supervivientes 25 agosto 2026

No está siendo un verano sencillo para Ivonne Reyes, que está en plena recuperación tras partirse la pierna en 'Supervivientes'. Se merece mimos y cuidados

Una experiencia como 'Supervivientes' supone aceptar que se va a pasar hambre, que será necesario aprender a tolerar las picaduras y que es probable que se tengan algunas discusiones. Todo el mundo sabe que es un concurso exigente, que las pruebas físicas exigen una energía que al final casi ningún concursante conserva. Ivonne Reyes lo sabía y fue dispuesta a darlo todo, pero no contaba con que una lesión acabaría con su sueño. Tampoco sabía que esa lesión marcaría su vida durante semanas, porque en su caso se trató de una lesión grave que le impedía seguir en el concurso, pero que también le ha impedido hacer vida normal durante todo el verano. Se rompió la tibia y el peroné por siete sitios, tuvo que someterse a una operación y lleva un clavo en la rodilla. Ha sido un proceso doloroso, recuperarse no es sencillo, pero ella desde el principio mostró la mejor de las actitudes para lograrlo. Antes incluso de abandonar la isla, cuando estaban informando a los espectadores que no podría seguir en el concurso, Ivonne se mostraba más apesadumbrada por ello que por el daño que se había hecho, claro que en ese momento no sabía todo lo que le quedaba por delante y lo duro y lento que sería el proceso de recuperación.

Ha sido un largo camino que todavía se encuentra recorriendo y del que ha querido ir haciendo partícipes a sus seguidores a través de las redes sociales. Ha compartido algunos momentos complicados, aunque siempre intentando ver el lado bueno, pero sobre todo les ha ido contando cómo evolucionaban las cosas, para que supieran los motivos por los que salía poco de casa o acudía a plató en silla de ruedas. También ha tenido algunos momentos buenos, porque no ha querido descuidarse a sí misma y se ha ido regalando algunos momentos más agradables, como citas con su peluquero y maquillador para verse mejor o un encuentro con su amiga Gabriela Guillen, que se ha ocupado de mimarla al máximo. Por suerte, hay tiempo para todo y la vida de Ivonne Reyes no son solo citas médicas y con el fisioterapeuta. Ivonne Reyes recurre a Gabriela Guillén para recuperarse: "Las mejores manos" "Ya han pasado dos meses y una semana… creo, desde que me rompí la tibia y el peroné en siete partes", recordaba en su cuenta de Instagram. "Ya quería empezar a mimarme un poquito, por salud y mi bienestar. Debo recuperar músculo, siempre bajo supervisión de los profesionales". Por eso acudía a su amiga Gabriela Guillén, quien se dedica profesionalmente al sector de la belleza y tratamientos estéticos.

En sus manos se ha puesto para recibir, entre otros cuidados, una sesión de maderoterapia que parece que era todo lo que Ivonne necesitaba. "Gracias mi Gabi, por tu energy, manos, aparatología estética y cariño". Ivonne es consciente de que todavía no está en plena forma, que le quedan muchas "sesiones para estar bien", pero con los mejores cuidados será todo más rápido y llevadero, ya sea con las cuidadosas manos de Gabi o con las de sus médicos, pues sigue fiel a sus sesiones de fisioterapia. Así, cuando quiere cuidarse un poco y sentirse mejor, Ivonne confía en Gabriela, que afirma que tiene "las mejores manos". Además de tratamientos con radiofrecuencia, ideales para recuperar la elasticidad de la piel que puede verse afectada por el calor del verano, así como por el paso del tiempo, Gaby también ofrece sesiones de maderoterapia, de las que Ivonne se declara completamente enamorada. Un planazo ideal para recuperarse después de una situación extrema como es Supervivientes, por lo menos así lo ve Marisa Jara, quien en los comentarios de la publicación no duda en sumarse a la experiencia: "¡Ey, chicas! ¡Yo también quiero! Gabi, en cuanto vaya para Madrid, te aviso".