Cultura general, dominio del castellano, agilidad mental, intuición y rapidez, con la complicidad y el humor como parte del juego y una prueba final que ya es un icono de la historia de la televisión y que regresa a Telecinco con nueva denominación: ‘La Rueda’. Así es ‘Rueda la Letra’, el nuevo concurso que la cadena estrenará el próximo lunes 7 de septiembre (19:00h) con Carlos Sobera como maestro de ceremonias.

Producido por Mediaset España en colaboración con Bulldog TV y dirigido por Rafa Guardiola, histórico director de ‘Pasapalabra’ durante su exitosa etapa en Telecinco, el programa enfrenta a dos equipos integrados por un concursante anónimo y dos famosos cada uno. Las primeras rondas tendrán el espíritu de un juego de mesa entre amigos, con bromas, nervios y diversión mientras los equipos tratan de conseguir el mayor tiempo posible para la prueba final.

Llegado el momento de ‘La Rueda’, el tono cambiará por completo y la tensión se apoderará del juego cuando los dos concursantes se enfrenten cara a cara a las 25 palabras de la mítica prueba en busca del bote acumulado del programa, que arrancará con 200.000 euros.

La mecánica

La competición de ‘Rueda la Letra’ arrancará con ‘La Oportunidad’, una prueba de selección que determinará quién se convierte en concursante oficial del programa. A partir de ahí, las rondas ‘¡He Dicho!’, ‘Cantando espero’, ‘Con dos Palabras’ y ‘Palabras Ocultas’ pondrán a prueba los conocimientos y la rapidez de los dos equipos a través de juegos basados en palabras, sílabas, música y frases pronunciadas por personajes famosos.

En ‘La Rueda’, los dos concursantes se enfrentarán individualmente a las 25 palabras de la prueba con el tiempo conseguido por sus respectivos equipos en las rondas anteriores. Dominio del diccionario, memoria, rapidez y control de los nervios entrarán en juego en este momento decisivo del programa, con el bote acumulado como gran premio para quien consiga completar correctamente esta prueba, basada en el formato original ‘21x100’, creado por MC&F Broadcasting and Distribution C.V.

Fran González y Lilit Manukyan, primeros concursantes

‘Rueda la Letra’ contará en su estreno con dos concursantes que conocen bien la exigencia de su prueba final: Fran González y Lilit Manukyan, dos históricos ganadores del bote, serán los primeros concursantes del nuevo formato.