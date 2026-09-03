Begoña Gutiérrez e Isabel Pantoja fueron grandes amigas y también mantuvieron una relación profesional. De hecho, la colaboradora de '¡De lunes a viernes!' ejerció como road manager y promotora de la cantante. No obstante, con el paso del tiempo, su relación se rompió por problemas relacionados con una gira y cuestiones económicas, pasando de ser íntimas a estar enfrentadas públicamente.

Durante el programa de '¡De lunes a viernes!' de este jueves, Begoña Gutiérrez ha explicado el momento en el que la tonadillera le pidió, en un momento dado, ayuda para colaborar con Marc Anthony: "Es un proyecto que se consensuó con una productora audiovisual importante que está en Estados Unidos".

Begoña ha dado el nombre de la productora y, tras ello, ha señalado que la productora citada plasmó un proyecto para que esta contactase con el hermano de Marc Anthony, con la finalidad de hacer un homenaje a Juan Gabriel, cantautor, compositor, productor discográfico, además de actor mexicano.

El homenaje iba a ser en un primer momento por tres cantantes que han interpretado en algún momento de su carrera discográfica a Juan Gabriel: uno era Marc Anthony, otro era Alejandro Fernández y otra la propia Isabel Pantoja.

Begoña Gutiérrez ha enviado además un PDF al programa de Telecinco en donde sale todo desglosado: "Llegamos a buscar las localizaciones y los patrocinadores".

El motivo por el que se "rompieron las negociaciones"

Posteriormente, la colaboradora ha confesado que fue Agustín Pantoja quien no se mostró muy de acuerdo con esto: "Dijo que no le parecía bien que Isabel Pantoja fuera la tercera en salir". "Fue dilatando todo y se rompieron las negociaciones", ha apuntado Begoña Gutiérrez.