Sin duda, si hay una protagonista que está destapando todo lo que sabe acerca de Isabel Pantoja y los entresijos de cómo era con sus fans, esa es Mari Ángeles Moreno . La antigua presidenta del club de fans de la tonadillera ha concedido una entrevista a '¡De lunes a viernes!' en donde cuenta absolutamente todo sobre ella, en algunas ocasiones —esta— desviviéndose por la cantante. Lydia Lozano , al saber cómo Isabel Pantoja la trataba, ha explotado en pleno directo del programa de Telecinco .

Pero antes de eso, las reacciones se han sucedido en plató, como la de Ángela Portero, quien cree que Mari Ángeles debe separar "la persona de la artista": "Si eres fan de una artista igual sigues escuchando sus discos, yendo a sus conciertos...".

José Antonio León ha comentado en ese momento que le resulta muy extraño que se lo "pase genial" con Isabel Pantoja (refiriéndose a Mari Ángeles).

Lydia Lozano estalla en '¡De lunes a viernes!'

Lydia Lozano, con cara de incrédula, ha comentado que cree que si en estos momentos le plantea (a Mari Ángeles) ir a La Palma a ver a Isabel Pantoja, seguramente diga que sí: "Son personas abducidas. Pero una cuidadora tiene que tener un contrato y una Seguridad Social. Mira lo que pasó con Nacho Cano".

"¡Esta señora ha tratado mal a la persona que encima iba de fan y de amiga!", ha dicho, sobre Isabel Pantoja, de manera tajante y visiblemente enfadada.

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