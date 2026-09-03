Sin duda, si hay una protagonista que está destapando todo lo que sabe acerca de Isabel Pantoja y los entresijos de cómo era con sus fans, esa es Mari Ángeles Moreno. La antigua presidenta del club de fans de la tonadillera ha concedido una entrevista a '¡De lunes a viernes!' en donde cuenta absolutamente todo sobre ella, en algunas ocasiones —esta— desviviéndose por la cantante. Lydia Lozano, al saber cómo Isabel Pantoja la trataba, ha explotado en pleno directo del programa de Telecinco.
Pero antes de eso, las reacciones se han sucedido en plató, como la de Ángela Portero, quien cree que Mari Ángeles debe separar "la persona de la artista": "Si eres fan de una artista igual sigues escuchando sus discos, yendo a sus conciertos...".
José Antonio León ha comentado en ese momento que le resulta muy extraño que se lo "pase genial" con Isabel Pantoja (refiriéndose a Mari Ángeles).
Lydia Lozano, con cara de incrédula, ha comentado que cree que si en estos momentos le plantea (a Mari Ángeles) ir a La Palma a ver a Isabel Pantoja, seguramente diga que sí: "Son personas abducidas. Pero una cuidadora tiene que tener un contrato y una Seguridad Social. Mira lo que pasó con Nacho Cano".
"¡Esta señora ha tratado mal a la persona que encima iba de fan y de amiga!", ha dicho, sobre Isabel Pantoja, de manera tajante y visiblemente enfadada.