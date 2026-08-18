Terelu Campos, junto a Rosa Benito, ha contestado a Lydia Lozano y sus palabras hace escasas 24 horas a ambas, asegurando que se están comportando con Belén Esteban y su hija -posicionándose, en parte, del lado de Juls Janeiro- de esa manera "a modo de venganza".
Pues bien, tras la intervención de Rosa Benito señalando que ella ya "ha sufrido mucho" y que no piensa volver a sufrir de nuevo, dirigiéndose directamente a Lydia Lozano y subrayando que se cree (Lydia Lozano) que "vivimos en una telenovela con traiciones y venganzas", entre lágrimas, ha llegado el turno de Terelu.
Una Terelu que ha reconocido no saber a qué se refiere Lydia Lozano con lo de la "venganza" y el "pisito" que nombra en un momento dado: "Quiero dejar claro para aquellas personas -que las hay- que van advirtiendo, e incluso amenazando, con sacar de mí cosas y hundirme...".
La mayor de las Campos se ha dirigido a cámara y, desafiante, ha subrayado un tajante: "Yo no tengo ningún miedo. Cero zapatero. Mi vida es muy simple y muy sencilla. ¿Miedo? Ninguno".
"No sé nada. Esas personas ni quieren que forme parte de su vida ni yo de la suya", ha dicho Terelu, dando a entender que detrás de ese "pisito" que nombró Lydia Lozano hay gente detrás. "Llevo viviendo esto más de 25 años. Unos se pueden equivocar y otras, como yo, nunca", ha indicado.