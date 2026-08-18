A la carta
En directo
Originals
Hazte Infinity+
Suscripciones

¡De lunes a viernes!

¡De lunes a viernes!18 agosto 2026

Terelu Campos explota en directo y lanza un mensaje tajante a quienes la amenazan: “No tengo ningún miedo”

La colaboradora se pronuncia sobre los mensajes y advertencias que ha recibido y deja clara su postura ante quienes intentan intimidarla.
Compartir:

Terelu Campos, junto a Rosa Benito, ha contestado a Lydia Lozano y sus palabras hace escasas 24 horas a ambas, asegurando que se están comportando con Belén Esteban y su hija -posicionándose, en parte, del lado de Juls Janeiro- de esa manera "a modo de venganza".

Pues bien, tras la intervención de Rosa Benito señalando que ella ya "ha sufrido mucho" y que no piensa volver a sufrir de nuevo, dirigiéndose directamente a Lydia Lozano y subrayando que se cree (Lydia Lozano) que "vivimos en una telenovela con traiciones y venganzas", entre lágrimas, ha llegado el turno de Terelu.

Una Terelu que ha reconocido no saber a qué se refiere Lydia Lozano con lo de la "venganza" y el "pisito" que nombra en un momento dado: "Quiero dejar claro para aquellas personas -que las hay- que van advirtiendo, e incluso amenazando, con sacar de mí cosas y hundirme...".

La mayor de las Campos se ha dirigido a cámara y, desafiante, ha subrayado un tajante: "Yo no tengo ningún miedo. Cero zapatero. Mi vida es muy simple y muy sencilla. ¿Miedo? Ninguno".

Terelu Campos asegura no saber nada del "pisito"

"No sé nada. Esas personas ni quieren que forme parte de su vida ni yo de la suya", ha dicho Terelu, dando a entender que detrás de ese "pisito" que nombró Lydia Lozano hay gente detrás. "Llevo viviendo esto más de 25 años. Unos se pueden equivocar y otras, como yo, nunca", ha indicado.

MÁS VÍDEOS | MÁS NOTICIAS

Te puede interesar