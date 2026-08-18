Un verano más, el clan Casas ha disfrutado de unas paradisíacas vacaciones familiares. Esta tarde, Sheila Casas visita 'El verano se mueve' y se abre como nunca, desvelando con todo lujo de detalles cómo han sido sus días de relax junto a sus padres y sus hermanos y nos desvela todos los salseos. ¡No te lo pierdas!

En el plató, Sheila Casas que se encuentra totalmente renovada tras sus vacaciones. "Es una suerte poder disfrutar de toda la familia al completo porque mucha gente no puede. Entonces, que sea así por muchos años", ha asegurado la famosa antes de contar detalles sobre su viaje. Entre otras cosas, Sheila cuenta qué han hecho estos días y cuál es el menú de los casas:

"Nos cuidamos. Somos una familia que hacemos ejercicio y nos gusta comer sano, pero también nos saltamos la dieta. Yo era la única que no iba al gimnasio y me quedaba en casa, pero el resto no ha fallado ni un día", ha asegurado sobre sus hermanos. Respecto ha si han discutido, Sheila dice que sus mayores enfados han sido por juegos: "Somos muy competitivos". Además, cuenta que no ha encontrado el amor estos días: "Estoy de celibato".