Vamos a ver 18 agosto 2026

Isabel Pantoja ha recibido en Canarias una visita muy especial: la de Celeste, presidenta del club de fans de Madrid, con quien llevaba dos años sin verse

‘Vamos a ver’ ha desvelado que Isabel Pantoja ha recibido en Canarias una visita muy especial: la de Celeste, presidenta del club de fans de Madrid, con quien llevaba dos años sin verse en persona. El reencuentro, cargado de emoción, ha puesto fin a un distanciamiento que, según ha podido saber el programa, no estuvo motivado por ningún conflicto grave, sino por una decisión personal de la propia Celeste. Ha sido el colaborador Kike Calleja quien ha aportado todos los detalles del encuentro. Según ha explicado, Celeste es “una persona que siempre ha sido muy fiel a Isabel Pantoja” y que, pese al distanciamiento físico de los últimos dos años, ha mantenido un contacto telefónico esporádico con la artista. Celeste tuvo que tomar una decisión difícil que entristeció a la cantante, y ambas tenían pendiente una conversación cara a cara que, por distintas circunstancias, se había ido aplazando.

Isabel Pantoja se ha encontrado con Celeste tras dos años sin verse en persona

“Tuvo una serie de problemas de salud y decidió ella tomar un poco de distancia”, ha precisado el colaborador de ‘Vamos a ver’, explicando los motivos del alejamiento. A pesar de ese paréntesis, el vínculo entre ambas nunca se rompió del todo: cuando Celeste necesitaba contactar con Isabel Pantoja, lo hacía a través del teléfono de Agustín, el hermano de la cantante, que ha estado presente durante la estancia en las islas. El cierre del club de fans y el viaje a Canarias El contexto del reencuentro tiene además otro capítulo relevante. Celeste tuvo que cerrar hace unas semanas el club de fans de Madrid y vaciar el local de todos los objetos personales de Isabel Pantoja, que ahora guarda en su trastero. Entre esos recuerdos, según ha detallado Calleja, había incluso una habitación con cama preparada para cuando la artista visitara la capital. El viaje de Celeste a Canarias estaba inicialmente previsto para coincidir con el cumpleaños de Isabel Pantoja en la isla, pero tuvo que posponerse por el inesperado ingreso hospitalario de Kiko Rivera. Finalmente, Celeste ha podido desplazarse aprovechando que parte de su familia reside en Canarias, y ha combinado esa visita familiar con el esperado encuentro con la cantante.

Kike Calleja ha explicado cómo ha sido el encuentro entre Isabel Pantoja y Celeste en Canarias