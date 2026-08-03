El vídeo del 70 cumpleaños de Isabel Pantoja, al detalle: decoración, gafas de sol y el silencio de sus hijos

Vamos a ver 03 agosto 2026

Isabel Pantoja ha cumplido 70 años y los ha celebrado con un vídeo publicado en sus redes sociales en el que ha agradecido las felicitaciones de sus seguidores

El programa 'Vamos a ver' ha analizado todos los detalles del vídeo que ha compartido Isabel Pantoja por su 70 cumpleaños. Desde la decoración de globos hasta la llamativa ausencia pública de sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, que no han dedicado ninguna publicación a su madre en tan señalada fecha. En el vídeo, la artista ha aparecido visiblemente emocionada y agradecida: “Hoy cumplo 70 años. Gracias a Dios con salud. Estoy muy bien. Y quiero mandaros a todo lo que me habéis felicitado del mundo mundial a todos, a uno por uno. Esa felicitación tan maravillosa. Gracias por mantenerme viva como artista y como persona. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias”, ha dicho Isabel Pantoja en el vídeo que ha colgado en sus historias de Instagram.

Isabel Pantoja ha compartido un vídeo muy analizado por su 70 cumpleaños

Varios elementos no han pasado desapercibidos de esta felicitación. En primer lugar, la aparición espontánea de una de sus seis mascotas, muy parecida a Sisi, la perrita que la acompañó durante 16 años. En segundo lugar, la decoración: un conjunto de globos entre los que se distinguen claramente un 7 y un 10, representando su nueva edad. Y, en tercer lugar, el detalle de que la tonadillera llevaba gafas de sol dentro de casa. Ni Kiko ni Isa: las ausencias que más han llamado la atención Lo que más ha sorprendido en el programa ha sido, sin duda, que ninguno de sus dos hijos haya felicitado públicamente a Isabel Pantoja en sus redes sociales. Al revisar el perfil de Kiko Rivera, el equipo de 'Vamos a ver' se ha encontrado con el mensaje de “página no disponible”, lo que apunta a que, una vez más, el DJ ha eliminado su cuenta de redes sociales.

Kiko Rivera no ha felicitado y parece que se ha quitado sus redes sociales una vez más

En cuanto a Isa Pantoja, tampoco ha publicado ningún mensaje de felicitación para su madre. La influencer ha mostrado en sus redes que se encuentra de vacaciones en Marruecos. Frente a la ausencia de los hijos, ha sido la sobrina Anabel Pantoja quien sí ha encontrado hueco para felicitar a su tía, a pesar de estar también de vacaciones. Anabel le ha dedicado una composición con cuatro imágenes que recogen momentos compartidos junto a la tonadillera. “A mí lo que me llama la atención es que yo entiendo que haga esos vídeos para cuando va a hacer una gira y saluda a sus fans. Pero es tu setenta cumpleaños. Estás más sola que nadie. Ahí con unos globos detrás tristes”, ha indicado Adriana Dorronsoro, después de que Carmen Borrego haya incidido en que Isabel Pantoja cuide más la imagen. “No puede ser que eso moviéndose. No puede ser el plano, que es bastante feo”, ha añadido la colaboradora en el debate.

Carmen Borrego ha opinado del estilo de Isabel Pantoja y del vídeo que ha colgado en sus redes