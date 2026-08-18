La madre de Leila León se pronuncia sobre su relación con David y confiesa si cree que es el hombre de su vida: "Todo pasa por algo"

MUY YO BY LEILA 18 agosto 2026

La madre de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hablado, sin filtros, sobre la actual relación de su hija con David, su ruptura con Atamán y el futuro sentimental de la influencer

Leila León ha querido someter a su madre a una ronda de preguntas muy personales en su canal de mtmad 'Muy yo''. En una conversación marcada por la complicidad y las confidencias familiares, la canaria ha aprovechado para abordar algunos de los asuntos que más interés despiertan entre sus seguidores. Su trayectoria como creadora de contenido, su nueva relación con David y el vínculo que mantiene con Atamán han sido algunos de los temas que han salido a la luz durante una charla en la que la madre de la participante de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en responder con total sinceridad.

La madre de Leila León siempre imaginó su futuro en las redes Cuando Leila le ha preguntado si alguna vez pensó que podría convertirse en un personaje público, la respuesta ha sido inmediata. "Sí, lo llegué a pensar muchas veces", ha asegurado. Según ha explicado, la pasión de su hija por las cámaras y la fotografía era una pista evidente de que acabaría dedicándose a un trabajo relacionado con la exposición pública: "Ella siempre ha sido muy aficionada a la fotografía. Siempre estaba con las cámaras y con todo este mundo de las redes sociales", ha contado. Su opinión sobre David Uno de los momentos más llamativos de la conversación ha llegado cuando Leila ha querido saber qué impresión tiene su madre sobre David, su actual pareja.

Aunque ha reconocido que todavía no lo conoce personalmente, sí ha explicado que le cae muy bien: "No tengo el placer de conocerlo, aunque creo que luego lo voy a conocer", ha comentado entre risas. La madre de la influencer ha definido a David como un chico "muy majo" y ha asegurado que le "parece un chico muy maduro para la edad que tiene". Entre risas, también ha añadido otro comentario que ha provocado las risas de ambas: "Y muy guapo". ¿Tiene futuro la relación entre Leila y David? La conversación también ha servido para despejar las dudas sobre el futuro sentimental de la pareja. La madre de Leila ha asegurado que ve futuro la relación: "Se están conociendo poco a poco y pienso que sí, que pueden llegar lejos", ha afirmado. ¿Qué relación tiene la madre de Leila con Atamán? Pero la conversación no podía terminar sin mencionar a Atamán, con quien Leila mantuvo una relación de 11 años que terminó después de participar la décima edición de 'La isla de las tentaciones'.