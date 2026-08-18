La situación económica de Isabel Pantoja sigue siendo complicada, con varios frentes abiertos entre los que destacan importantes obligaciones con Hacienda y algún que otro problema fiscal. Prueba de ello es la última información que ha desvelado Antonio Rossi en '¡De lunes a viernes!' , asegurando que la cantante española le habría hecho una inesperada petición a sus fans... que ha generado todo tipo de reacciones en plató.

Y es que en plena información del colaborador sobre todo lo que significa Cantora para ella, sobre todo a nivel económico (y los planes que tiene en mente), se ha dirigido al director del programa para preguntarle: "¿Puedo contar una cosa sobre lo que está pidiendo...?".

"Estos días he visto que habéis contado que si pide dinero a las fans", ha indicado Antonio Rossi, que ha revelado que lo último que ha pedido mientras él ha estado de vacaciones son "300 euros a más de una fan porque quiere una televisión para su cuarto en Canarias. Ha pedido que, por favor, se la regalen".

La confesión de Antonio Rossi sobre Isabel Pantoja

Pero las palabras de Antonio Rossi no se han acabado ahí: "Hay personas cercanas a Isabel que están haciendo una recolecta para regalarle entre todos una televisión en el cuarto donde ella duerme en Canarias".

Los murmullos y reacciones se han sucedido y Antonio Rossi ha lanzado otra bomba, confesando que tiene una amiga con varios pisos -conocida de Isabel Pantoja- a la que la tonadillera le pidió un día "si vendía uno de esos pisos" para darle el dinero.

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