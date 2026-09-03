Gemma Camacho y Cayetano Rivera tuvieron un romance más que sonoro que salió a la luz tras una escapada juntos y, aunque ambos evitaron confirmarla inicialmente, Gemma terminó reconociendo que entre ellos hubo algo más que una simple amistad.

Desde ahí, son varias las veces que la periodista se ha dirigido al diestro, como cuando hace poco confesó que este le tenía bloqueada. Hasta este jueves, en donde la colaboradora de 'El verano se mueve' le ha lanzado una pulla a Cayetano que no ha pasado para nada desapercibida, acompañada de una confesión.

Todo ha ocurrido tras unas imágenes en donde se ve a Tamara Gorro opinando de toda esta polémica en la que se ha visto envuelta tras su relación con Cayetano Rivera.

Además, son muchas las voces que dicen que ambos están en una pequeña crisis: "No sé, como me siguen teniendo bloqueada en redes no sé nada de su vida...", ha confesado la periodista.

"No pienso que les vaya mal a estos dos", ha dicho, en unas palabras que Marta López ha interpretado como que todo esto a Gemma todavía "le escuece". "No te he oído hablar así nunca de nadie", le ha dicho Marta López, sorprendida por sus palabras, tras lo que le ha preguntado si "lo ha superado".

"No siento que me hayan dejado. Dejamos de tener comunicación y sin más. Pero sí que es cierto que el otro día me juré no nombrar más a Cayetano Rivera, porque no está en mi vida", ha indicado Gemma Camacho, desvelando la promesa que se hizo.

El momento en el que Tamara y Cayetano bloquearon a Gemma

Gemma Camacho ha comentado también cuándo le bloquearon los dos por redes sociales: todo ocurrió a partir de la noticia de ellos dos, cuando Gemma Camacho estaba presentando una gala taurina en Las Ventas: "Salió a la luz su romance y a partir de ahí me bloquearon".

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