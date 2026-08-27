Gemma Camacho, periodista y colaboradora de 'El verano se mueve' , ha confesado durante el último programa un episodio hasta ahora desconocido que le pasó con Cayetano Rivera , con quien, hay que recordar, mantuvo un breve romance que generó todo tipo de reacciones en su momento.

El origen ha sido cuando Gemma, junto con Ion, han ido rellenando en tono de broma el frigorífico de Cayetano Rivera en el plató de 'El verano se mueve', especulando sobre qué puede y qué no tener el torero en su frigorífico personal.

Ha sido con un vino de Rivera cuando Gemma ha hecho saltar todas las alarmas: "De hecho, en la primera cita me acuerdo de eso", ha dicho, procediendo así a contar una anécdota hasta ahora desconocida por todos.

"Recuerdo que la primera broma cuando yo quedé con él, que ni mucho menos quiero yo recordar porque me da mucha alegría que esté muy feliz con Tamara, que la primera vez que fui a pedir un vino me dijo: 'Un Rivera, por supuesto'", ha contado Gemma Camacho.

"Cayetano es guapo por dentro y por fuera"

Además, la periodista ha señalado que a Cayetano Rivera le gusta mucho el embutido, a modo de curiosidad. Posteriormente, Gemma se ha abierto como nunca asegurando que "Cayetano es guapo por dentro y por fuera": "Es majísimo, súper caballero y está más fuerte que el vinagre".

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