Maica Benedicto planta cara al ‘hate’ por su relación con Juan Faro: “No soy una niña tonta”

Maica Benedicto está viviendo una nueva etapa y, esta vez, no está dispuesta a que las opiniones ajenas decidan por ella. La ganadora de ‘Supervivientes 2026’ confirmó su relación con Juan Faro después de que ambos fueran vistos juntos en Ibiza y, desde entonces, la atención sobre su vida sentimental no ha dejado de crecer. Una situación a la que la influencer no estaba acostumbrada y que le ha llevado a recibir tanto mensajes de cariño como críticas que, según reconoce, le han dolido especialmente.
La propia Maica ha querido explicar en su canal de mtmad 'Obvio microbio' cómo está llevando este momento y no se ha mordido la lengua al hablar de los comentarios que está recibiendo. “No sabía yo que el conocer a alguien me iba a llevar a leer esta clase de comentarios”, ha confesado, sorprendida por el contenido de algunos mensajes.
Maica ha reconocido que son muchos los seguidores que la están animando a disfrutar de esta nueva ilusión. Mensajes que, ha asegurado, le llegan “al alma” y en los que le recuerdan que, después de tanto tiempo participando en realities y viviendo situaciones bajo el foco, también tiene derecho a disfrutar de su vida.
“Me dicen que me toca disfrutar, ser feliz, despejarme después de llevar tanto tiempo en realities encerrada”, ha explicado. Para ella, formar parte de estos programas supone vivir “una realidad paralela”, por lo que ahora quiere aprovechar el momento y recuperar el tiempo perdido.
Pero no todos los mensajes han sido positivos. La influencer ha confesado que también está recibiendo comentarios “muy feos y muy despectivos” que considera especialmente dañinos. Y hay algo que le ha llamado poderosamente la atención: el perfil de algunas de las personas que la están atacando.
“Me sorprende y me entristece bastante que la mayoría de estos mensajes provengan de mujeres”, ha señalado. Maica ha querido reflexionar también sobre lo que lleva a quienes hablan públicamente de empatía, amor propio o salud emocional y, al mismo tiempo, utilizan las redes sociales para arremeter contra otras personas.
Más allá del ‘hate’, hay algo que ha reconocido que le molesta todavía más: que haya personas que intenten decirle qué tiene que hacer con su vida. La murciana sabe perfectamente que ser un personaje público implica estar expuesta a opiniones, pero considera que existe una línea que no debería cruzarse.
“Si queréis opinar, opinar, pero con respeto”, ha pedido, pidiendo un poco más de filtro a la hora de utilizar las redes sociales y los mensajes privados. Y si algo ha querido dejar claro es que las críticas no van a hacer que dé un paso atrás, porque siente que, después de mucho tiempo participando en realities y con poca vida social, ahora le toca disfrutar: “Si ahora tengo una ilusión, voy a seguir, a pesar de que a unos les guste y a otros no”, ha sentenciado.
La influencer tampoco pretende saber qué ocurrirá con Juan Faro ni se atreve a poner etiquetas definitivas a esta nueva historia. “No soy médium ni vidente ni tengo una bola mágica para saber lo que va a pasar”, ha bromeado, asegurando que, por ahora, prefiere vivir el presente, conocer a esa persona y dejar que el tiempo haga su trabajo. “Estoy bien, estoy feliz”, ha asegurado. Y, sobre todo, tiene claro que no piensa volver a ponerse límites para contentar a los demás: “Voy a seguir haciendo lo que mi corazón diga”.