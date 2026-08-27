Ion Aramendi y María Amores se abren sobre su lado más íntimo en 'El verano se mueve': "Eres todo en mi vida"

Ion Aramendi y María Amores han mostrado su lado más íntimo y sentimental en el último programa de 'El verano se mueve', con confesiones que nos hacen ver lo que es el verdadero amor, además de dejarnos algún que otro momentazo 'caliente' que no ha pasado desapercibido.
En primer lugar, María Amores ha aclarado todo lo que la gente dice de que Ion Aramendi es su estilista personal, cosa que Ion Aramendi —a modo de broma— ha señalado que "hay que negarlo": "Yo creo que es al revés, se han equivocado de dirección".
"Me ayuda y me dice lo que me queda bien o no. Bueno, 'esto no' nunca me lo dice, no se atreve. Ion tiene muy buen gusto", ha bromeado María Amores. "Me aconsejas y me asesoras. Tú eres mi estilista y eres todo en mi vida", le ha dicho Ion Aramendi, por su parte.
Además, ante la pregunta de si "le ha hecho la maleta alguna vez" ella a él, Amores confiesa que no: "Ya tengo que hacer las maletas de mis hijos, ya lo que me faltaba... no, no". Lo que está claro es que la complicidad entre ambos es más que evidente, y eso se nota.
"Tiene buen gusto", ha dicho por segunda vez María Amores, ante lo que Ion Aramendi ha pasado a otro tema agradeciéndole su presencia: "Como siempre, un placer compartir este ratito contigo".