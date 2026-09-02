Tamara Gorro ha sido objeto de fuertes críticas que la acusan de aprovecharse mediáticamente de su relación con el torero Cayetano Rivera , un romance que salió a la luz pública a principios de 2026. José Antonio León ha revelado cómo se encuentra la colaboradora en estos momentos, asegurando que "está flipando".

"Está flipando con que se le haya vinculado un aprovechamiento a estar liada con Cayetano. No entiende esta información", ha dicho un José Antonio León que confirma, de primera mano, que "sí ha estado este verano" con el torero.

Además, Tamara Gorro asegura que no tiene ninguna guerra ni con su cuñada ni cuñado: "Ella vive, al hilo de lo económico, de sus empresas y del equipo que tiene. Eso lo sé, Tamara está muy bien económicamente", ha subrayado.

Por otro lado, el periodista confirma que Tamara Gorro ha estado ingresada por una enfermedad que llevaba varios meses y que, en los últimos meses, se ha acrecentado, tal y como ella misma ha mostrado en sus redes sociales.