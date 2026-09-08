Víctor tenía ganas de llegar hasta el final en ‘¡Allá tú!’, pero su mujer, Yoli, prefería asegurar el dinero que ya le ofrecía la banquera. Entre la ilusión de seguir abriendo cajas y la prudencia de marcharse con un buen premio, el concursante de León tomó una decisión que le costó especialmente: plantarse con 10.680 euros. Lo que descubrió después confirmó que su intuición apuntaba en la dirección correcta.

El concursante había acudido al programa acompañado de su mujer y de una colección de amuletos familiares. Sin embargo, su confianza estaba depositada especialmente en dos números: el 11, la caja que le había tocado inicialmente, y el 2, por la que había decidido cambiarla a propuesta de la banquera.

“Es que me gusta que estoy jugando con dos cajas”, explicaba. Aunque solo una era suya, la posibilidad de llegar al desenlace con ambas seguía alimentando sus ganas de arriesgar.

Yoli le pide que se plante: “Eso es lo que tú tienes en tu mano”

Con los 75.000 euros todavía en juego, la banquera puso sobre la mesa una oferta de 10.680 euros. Víctor debía abrir dos cajas si quería continuar y sus compañeros le advirtieron de que perder el gran premio podía hacer caer la siguiente propuesta.