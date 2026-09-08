Víctor tenía ganas de llegar hasta el final en ‘¡Allá tú!’, pero su mujer, Yoli, prefería asegurar el dinero que ya le ofrecía la banquera. Entre la ilusión de seguir abriendo cajas y la prudencia de marcharse con un buen premio, el concursante de León tomó una decisión que le costó especialmente: plantarse con 10.680 euros. Lo que descubrió después confirmó que su intuición apuntaba en la dirección correcta.
El concursante había acudido al programa acompañado de su mujer y de una colección de amuletos familiares. Sin embargo, su confianza estaba depositada especialmente en dos números: el 11, la caja que le había tocado inicialmente, y el 2, por la que había decidido cambiarla a propuesta de la banquera.
“Es que me gusta que estoy jugando con dos cajas”, explicaba. Aunque solo una era suya, la posibilidad de llegar al desenlace con ambas seguía alimentando sus ganas de arriesgar.
Con los 75.000 euros todavía en juego, la banquera puso sobre la mesa una oferta de 10.680 euros. Víctor debía abrir dos cajas si quería continuar y sus compañeros le advirtieron de que perder el gran premio podía hacer caer la siguiente propuesta.
Él, sin embargo, no parecía dispuesto a detenerse. Cuando pidió opinión a Unai, incluso le adelantó que no tenía intención de plantarse. Los consejos de prudencia también llegaron desde otros puntos del plató, pero fue Yoli quien más insistió en que valorase lo que podía llevarse.
“Piénsatelo muy bien. Eso es lo que tú tienes en tu mano. Todo eso es pura fantasía”, le recordó su esposa.
Víctor volvió a explicar cuánto le ilusionaba aquel juego con las dos cajas. Yoli mantuvo su postura, aunque también quiso dejar claro que la decisión debía ser de él: “Yo no te quiero condicionar tampoco”.
Finalmente, el concursante cedió: “Venga, me planto”. Juanra Bonet confirmó que se llevaba 10.680 euros y reconoció lo difícil que le había resultado dar el paso.
Con el premio asegurado, Juanra le propuso comprobar qué habría sucedido si hubiese seguido jugando. Víctor fue señalando las cajas que habría abierto hasta que quedaron las dos que tanta ilusión le hacían: la 2 y la 11.
La banquera volvió a llamar para explicar que, de haber llegado a ese punto, le habría ofrecido otro cambio de caja. Víctor no dudó: se habría quedado con la número 2.
Solo quedaban dos cantidades posibles: 500 o 75.000 euros. Y entonces llegó la revelación de Juanra: “De vacaciones te vas. Pero te podrías haber ido con 75.000 euros”.
El gran premio estaba en la caja de Víctor; los 500 euros, en la 11. El concursante se marchó con 10.680 euros y con la certeza de que, aquella vez, su intuición era cierta.