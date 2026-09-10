Tras dos derrotas y un empate, Lilit Manukyan ha logrado por primera vez vencer en 'La Rueda', la prueba final de 'Rueda la letra', a Fran González , sumando así 1.200 euros a su cuenta y librándose de la preocupación de tener que competir por su puesto en el siguiente programa, algo que tendrá que hacer su compañero por primera vez.

Lilit y Fran se enfrentaban por 218.000 euros y era la primera vez que Lilit podía determinar su fortuna al escoger el sobre de su 'Rueda'. Se ha decantado por el sobre 2 y ha comenzado ella a jugar con 136 segundos.

El resultado de 'La Rueda'

Lilit ha conseguido su primer triunfo en 'La Rueda' al acertar 21 de las palabras, fallar tres y dejar una sin responder. Cuando se ha quedado sin tiempo todavía le quedaban tres segundos a Fran, que llevaba un acierto menos que ella, por lo que se la tenía que jugar y lanzar una palabra en la C.

Fran ha dicho "casulla", pero no era la respuesta correcta a la definición de "prenda femenina de cabeza", que era "cofia". Todavía le quedaba tiempo para lanzar una palabra más, pero también ha fallado en la O, sumando tres errores y un acierto menos que Lilit.

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