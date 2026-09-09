Lilit vuelve a perder contra Fran, que permanece imbatible en 'Rueda la letra'

Después de que Fran venciese a Lilit en el anterior programa, la concursante vuelve a la carga tras competir contra Sayuri, y ganar, en una prueba en la que se jugaban el asiento en ‘Rueda la letra’.

Los concursantes han llevado a cabo un divertido concurso en el que han superado las pruebas con la ayuda de los invitados especiales, Valeria, Pepa, Agustín y David, y las cuales les han permitido ganar segundos para la prueba final, a la que han llegado ansiosos.

Fran sigue imparable

Una vez más, Fran tiene el privilegio de elegir el sobre que esconde las dos ruedas y sorprende al decantarse por el sobre número dos, en lugar del sobre número uno como ha hecho siempre.

Fran ha empezado muy bien, ha conseguido 137 segundos y, pese a que se ha atascado un poco al principio, después ha cogido carrerilla. Lilit, por su parte ha conseguido 127 segundos.

El duelo entre ambos ha estado muy reñido, pero Lilit ha terminado sus segundos y ha obtenido 18 aciertos y 2 fallos, mientras que Fran, con muchos segundos aún por delante, ha conseguido 21 aciertos y 1 fallo, por lo que Fran vuelve a vencer a su contrincante y se lleva los 1.200 euros.

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