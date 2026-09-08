Fran comienza 'La rueda' con fuerza y consigue vencer a Lilit pese a sus fallos

Fran y Lilit empataron en el primer programa de 'Rueda la letra' tras un gran duelo en 'La rueda', la gran prueba final del concurso.

Los dos concursantes han tenido que verse de nuevo las caras y lo han hecho con muchas ganas y con un claro objetivo: vencer al otro.

Lilit y Fran han protagonizado un reñido concurso y las pruebas que han llevado a cabo junto a los invitados especiales les han permitido ganar más segundos para poder sumarlos a la prueba final.

Fran arranca con fuerza, pero Lilit se atasca

Como en el programa anterior, Fran ha tenido el privilegio de elegir primero 'La rueda' como regalo por haber conseguido más segundos durante las distintas pruebas del concurso, por lo que es el primero en enfrentarse a la prueba.

Con 130 segundos en su poder, Fran ha empezado muy bien y ha conseguido acertar varias palabras del tirón, pero Lilit, con 112 segundos, se ha atascado en algunas palabras desde el principio.

Aunque nada más empezar, Fran ha tenido un fallo al llegar a la letra G, no le ha impedido seguir jugando y Carlos Sobera le ha animado: ‘’Lo olvidamos y peleamos por conseguir el mayor numero de aciertos en la rueda.

El duelo entre ambos ha estado muy reñido en todo momento, Lilit ha acabado 'La rueda' con 13 aciertos y un fallo, mientras que Fran se ha posicionado por delante con 19 aciertos aunque 4 fallos, por lo que Fran consigue ganar este programa y llevarse 1.200 euros.

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