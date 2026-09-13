Lilit consigue una primera ronda de infarto en 'La Rueda', pero Fran logra darle la vuelta al resultado en el último momento

Fran y Lilit se han enfrentado una vez más a ‘Rueda la letra’ , esta vez por un bote de 236.000 euros . Ha sido Fran el elegido para escoger primero uno de los sobres que contiene la rueda a la que deberá enfrentarse para hacerse no solo con la victoria frente a su rival , si no para intentar lograr el jugoso bote.

En este esperado cara a cara, el destino ha querido que fuera Fran el primero en dar el paso estratégico de la jornada. Al ser el elegido para seleccionar el sobre inicial, en sus manos estaba la decisión de marcar el ritmo de la competición y elegir la rueda con la que tendría que medirse en este duelo de titanes .

Con la máxima concentración, Lilit y Fran han comenzado la esperada prueba final con la esperanza de alcanzar una cifra de dinero que cambiaría la vida de cualquiera de los dos concursantes.

Fran encuentra la forma de darle la vuelta al marcador

La estrategia en la elección inicial y la templanza mental han sido, sin duda, las claves para resolver este emocionante duelo televisivo en el que, pese a que Lilit ha comenzado su rueda acertando del tirón siete palabras, Fran ha sabido darle la vuelta al resultado final.

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