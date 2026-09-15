Rueda la letra 15 septiembre 2026

La concursante de 'Rueda la letra' llegó a España en 2007 sin apenas hablar español y se ha convertido en uno de los rostros más conocidos en concursos

Lilit Manukyan confiesa que le "pilló de sorpresa" la propuesta de ir a concursar a 'Rueda la letra'. "No pensé que iba a arrancar yo", confesó en su entrevista la concursante de origen armenio que logró hace años demostrar su total dominio de la cultura general y las palabras al ganar un bote histórico. La concursante de ‘Rueda la letra’ lleva años poniendo a prueba su conocimiento ante los espectadores y llega dispuesta a demostrar que los concursos son lo suyo y a seguir sumando hitos de una historia apasionante como es la suya.

Nacida en Ereván (Armenia) en 1971 y tras pasar parte de su juventud en Rusia acompañando a sus padres, Lilit se formó como Economista y técnica de Comercio Exterior. En aquel momento no sabía ni una palabra de español, pero decidida a dar un giro a su vida se lanzó a otra aventura y llegó a España donde tenía un familiar. En aquel momento no tenía nada que ver con la televisión ni sabía el dominio que tendría después del lenguaje. Llegó a España sin saber casi el idioma Para aprender el idioma, la concursante de ‘Rueda la letra’ dio clases y desempeñó distintos trabajos que le fueron dando armas y vocabulario. También su afición por los concursos la ayudó a desenvolverse y se dio cuenta de que tenía muchas facilidades para responder y dar con la solución de las definiciones. A partir de entonces comenzó una preparación prácticamente autodidacta para lograr verse en la televisión participando en uno de esos concursos que tanto le gustaban.

Quién es Lilit Manukyan, la concursante armenia de ‘Rueda la letra’ que llegó a España sin apenas saber español

Tal como ella misma ha llegado a confesar en distintas entrevistas, el estudio se convirtió en su prioridad y el memorizar palabras y definiciones del diccionario. Una tarea a la que se dedicaba de manera rigurosa. El resultado: ser uno de los rostros más conocidos en programas y con el mérito de ser una concursante ganadora no nacida en España. Autodidacta que nunca deja de estudiar Tras demostrar sus conocimientos en ‘Saber y ganar’ y convertirse en ‘La Espía’, el sobrenombre con el que concursaba en ‘El Cazador’, Lilit se ha consagrado como una concursante modelo que no deja de estudiar y que viene a ‘Rueda la letra’ para marcar otro hito en su currículum profesional.

Lilit Manukyan y Fran González, en la prueba final 'La Rueda'