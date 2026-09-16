¡Allá tú! 16 septiembre 2026

El concursante de Castelló renuncia a seguir tentando a la suerte tras una oferta de la banquera que le hace replantearse su estrategia

En '¡Allá tú!', una cosa es querer llegar hasta el final y otra tener delante un cheque que invita a pensárselo dos veces. Unai, de Castelló, ha comenzado su jugada dispuesto a seguir abriendo cajas, pero la banquera ha encontrado una cifra capaz de frenar sus ganas de arriesgar. Una oferta que ha valorado pensando, sobre todo, en sus dos hijos. Acompañado por su padre y arropado por sus compañeros, el concursante ha protagonizado una partida con bromas, amuletos, recuerdos familiares y una decisión que ha resumido con una frase: "Creo que si no fuese padre, jugaría". Una primera oferta a la trituradora y muchos amuletos sobre la mesa Antes de llegar a ese momento, Unai había rechazado una propuesta de 5.570 euros. Le parecía mucho dinero, pero también consideraba que su panel todavía daba motivos para continuar. Eso sí, antes de triturar el cheque ha querido escuchar a Jorge, uno de los compañeros con los que ha hecho buenas migas. Su respuesta ha llegado con una divertida advertencia: "Si te plantas ahora, no pases rato conmigo esta noche". Poco más necesitaba escuchar Unai para seguir jugando.

Entre caja y caja, el concursante ha compartido algunos de los recuerdos que le habían dejado sus compañeros: un angelito de Ana, un detalle de Visiedo y una pulsera que Sara había elaborado con sus hijos, con las iniciales de Unai y las de sus pequeños, Emma e Iker. Esta última se había quedado en el hotel, pero el agradecimiento no ha faltado. La banquera, por supuesto, ha aprovechado el despliegue para lanzar una pulla: debía aprender a distinguir "entre amuletos y pongos". El cariño de sus compañeros estaba fuera de discusión; sus poderes para atraer el dinero, algo menos claros. La oferta de 11.111 euros que cambia los planes de Unai La partida ha avanzado hasta una nueva llamada que ha elevado considerablemente la tentación de plantarse. La banquera ofrecía 11.111 euros y, para continuar, Unai tenía que rechazar ese dinero y abrir otras tres cajas. Su padre lo ha visto claro desde el primer momento: "Cógela". Entre los compañeros, sin embargo, había argumentos para las dos opciones. El panel conservaba cantidades importantes, pero perderlas podía cambiar por completo la siguiente oferta. Unai ha escuchado los consejos y ha terminado poniendo sobre la mesa el motivo que más pesaba en su decisión: sus hijos. "Creo que si no fuese padre, jugaría. Pero… creo que hay que valorar esto y… me planto", ha anunciado. El cheque dejaba de ser una posibilidad para convertirse en su premio.

Unai piensa en sus hijos y se planta con la oferta de 11.111 euros en '¡Allá tú!'