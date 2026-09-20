Lilit tiene su mejor arranque en 'La Rueda' y Fran se marca un sprint final de 97 segundos

Fran y Lilit compiten por un bote de 278.000 euros en ‘La Rueda’ de ‘Rueda la letra’ de este domingo. Fran ha conseguido, gracias a las pruebas anteriores, un total de 138 segundos mientras que Lilit se ha hecho con 119 segundos.

Así ha sido la prueba de 'La Rueda' de Lilit y Fran

Fran ha pasado de la primera letra mientras que Lilit ha hecho su mejor arranque hasta el momento, deteniéndose en la letra I, la cual ha fallado. Con este fallo, deja a Fran como el único con opción al bote de este programa.

Lilit ha sido la primera en consumir su tiempo y terminar su prueba, sumando un total de 19 aciertos y un fallo. Tras esto, Fran tenía que jugar solo: con cuatro aciertos y 97 segundos por delante… ¡Sprint final!