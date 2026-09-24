¡Allá tú! 24 septiembre 2026

La concursante de Toledo rechaza una oferta de 8.118 euros y vive una final llena de nervios junto a su padre. Tras más de 60 programas, se despide con un premio muy lejos del que soñaba y una experiencia que no cambiaría.

Con la V de veterana en el pecho, Nayra, de Toledo, ha vivido una de esas jugadas de ‘¡Allá tú!’ en las que las cajas dan disgustos. Tenía ilusión, ganas de jugar y una compañía inesperada: su padre, cuya entrada en el plató le ha dado una enorme alegría. Lo que no ha terminado de aparecer ha sido la suerte. La concursante ha visto cómo su panel se complicaba poco a poco. Hasta Pilar, de Ávila, ha intentado averiguar qué escondía su caja pasando sus varitas mágicas. Sin querer asegurar nada, sus sensaciones apuntaban a que allí no había un premio verde. Pero Nayra estaba dispuesta a intentarlo y la banquera no ha tardado en poner a prueba su determinación. Una oferta de 8.118 euros y una pregunta: "Papá, ¿y yo qué hago?" La primera gran decisión de este tramo de la jugada ha llegado después de que Nayra rechazara cambiar su caja y pidiera una oferta económica. La cifra tenía muy poco de simbólica: 8.118 euros.

"Papá, ¿y yo qué hago?", ha preguntado, incapaz de quedarse quieta. Una cosa era imaginarse jugando y otra tener delante un cheque de más de 8.000 euros que podía llevarse a casa. "Pues es que yo no sé si voy a dormir tranquila si yo pierdo estas cosas", ha reconocido mientras buscaba consejo entre sus compañeros. Su padre tampoco lo tenía fácil. Nayra miraba el panel, pensaba en su madre y volvía a hacer cuentas. Finalmente, ha podido más la ilusión de seguir abriendo cajas: el cheque ha acabado en la trituradora. "Yo no sé qué acabo de hacer ahora mismo", ha soltado justo después. Ya no había vuelta atrás. Un regalo familiar y el golpe de los 150.000 euros Entre tantos nervios también ha habido espacio para una sorpresa muy especial. Su padre había llevado una caja con una baraja personalizada: cartas numeradas con fotografías de las personas más importantes de su vida y frases dedicadas a ella. El regalo ha emocionado a Nayra, que ha encontrado entre las imágenes a su abuelo. Las cajas del concurso podían torcerse, pero aquella otra caja estaba llena de motivos para sonreír. Sin embargo, la tregua ha durado poco. Al elegir a Fernando, de Albacete, la concursante ha temido estar a punto de despedirse del premio más alto. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido: los 150.000 euros han desaparecido del panel.

Nayra deja pasar la oferta de 8.118 euros y pronto se arrepentirá de esa decisión.