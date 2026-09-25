Los toros se ven diferentes desde el otro lado de la barrera. Y si no, que se lo digan a Jorge, de Córdoba, que después de numerosos programas hablando de probabilidades y aconsejando a sus compañeros ha tenido que tomar sus propias decisiones en ‘¡Allá tú!’. El concursante, habitualmente conservador, se ha animado a arriesgar cuando ha visto el panel de frente. Eso sí, también ha sabido poner el freno a tiempo.
Acompañado por su madre, Conchi, Jorge ha vivido una jugada con cálculos, bromas y una oferta de las que cuesta mandar a la trituradora. Ante Juanra Bonet, el consejero de tantas tardes se convertía en protagonista. Esta vez, lo que estaba en juego era su propio premio.
Sus compañeros han dejado claro que los análisis de Jorge no habían pasado desapercibidos. Fernando, de Albacete, le ha confesado antes de abrir su caja: "Yo siempre pensaba, digo, yo quiero jugar antes de que se vaya Jorge". Tener cerca a alguien que ayuda a valorar las probabilidades era un apoyo para afrontar las decisiones.
Pero ni siquiera el aficionado a los porcentajes se ha librado de las particulares predicciones de Pilar. Su compañera se ha atrevido a dar un 90 % de posibilidades de que su caja fuera verde. Jorge ha escuchado el pronóstico con reservas, aunque ha permitido que probara suerte: "No puedo demostrar que se pueda y tampoco puedo demostrar que no se pueda".
Más allá de las bromas, la decisión importante ha llegado con la llamada de la banquera. La propuesta era de 18.270 euros, pero Jorge ha preferido seguir jugando. El concursante que solía recomendar prudencia a los demás veía motivos para intentarlo un poco más.
"Acabamos de triturar más de 18.000 euros", ha recordado Juanra Bonet al anunciar una nueva ronda de tres cajas. Tocaba comprobar si el riesgo merecía la pena.
Las aperturas han continuado y Conchi también ha participado en uno de los momentos de la partida. Kevin la ha invitado a acercarse para abrir su caja, entre las peticiones de que apareciera una cantidad roja. Madre e hijo compartían la incertidumbre de un panel que iba cambiando con cada elección, sobre todo al descubrirse los 150.000 euros.
La banquera, mientras tanto, ha aprovechado que Jorge se dedica a la construcción para lanzar su particular advertencia: según trasladaba el presentador, su juego se estaba "destruyendo". Él todavía defendía sus opciones: "Es un buen panel".
Sin embargo, seguir viendo posibilidades no significaba tener que llegar hasta el final. Jorge ha terminado aceptando una nueva oferta de 17.270 euros, mil euros menos que la que había rechazado anteriormente. Esta vez sí: el cordobés se plantaba y aseguraba el dinero.
A partir de ese momento, las cajas que quedaban por abrir ya no podían cambiar su premio. Servían para resolver la gran pregunta que aparece después de un acuerdo con la banquera: ¿había hecho un buen negocio o se había retirado demasiado pronto?
La simulación posterior ha llevado la partida hasta sus últimas cajas. En ese tramo se han descubierto los 75.000 euros, mientras que la caja que había tenido Jorge escondía el premio de la caja negra: con 2.410 euros. El resultado ha confirmado el acierto de su decisión.
Después de tantas tardes ayudando a los demás a hacer cuentas, el cordobés se ha llevado una cifra bien concreta para celebrar con su madre. Se ha atrevido a arriesgar, ha decidido cuándo parar y, esta vez, las últimas cajas le han dado la razón.