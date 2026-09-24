Lilit comienza su rueda de una manera sorprendente y provoca la reacción del plató: ''Voy mejorando''

Lilit ha comenzado el programa enfrentándose a Ana en la primera prueba para conseguir la silla en 'Rueda la letra'. Finalmente la veterana ha conseguido ganar a la principiante y ha vuelto a verse las caras con Fran.

Los concursantes lo han dado todo y han superado todas las pruebas con la ayuda de los invitados especiales y llegan hasta la última prueba para intentar hacerse con el gran bote de 302.000 euros.

Así ha terminado la rueda

En esta ocasión, Lilit ha conseguido 130 segundos y Fran 126 segundos. Lilit es la primera en empezar y sorprender al acertar 12 palabras del tirón: ''Estoy mejorando'', afirma riéndose la concursante.

Los concursantes han llevado a cabo un gran duelo, y después de varios segundos pasando los dos, Lilit ha conseguido acabar con 22 aciertos y ningún fallo. Por su parte, Fran ha cogido carrerilla y ha conseguido empatar con Lilit, por lo que ambos volverán a verse en el próximo programa.

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