¡Increíble! Fran se queda a un acierto de llevarse el gran bote de 'Rueda la letra'

Fran y Lilit empataron en el programa anterior, por lo que ninguno de los dos ha tenido que enfrentarse a un nuevo concursante para conseguir la silla en 'Rueda la letra'.

Los dos concursantes se enfrentan por conseguir el gran bote de 296.000 euros y lo dan absolutamente todo en cada una de las pruebas acompañados por los invitados especiales.

Así ha terminado la rueda

Lilit y Fran han llevado a cabo un gran concurso pese a que no han conseguido muchos segundos. En esta ocasión, Lilit ha conseguido 108 segundos y Fran 122 segundos. Los dos han llevado a cabo una gran rueda, y han acertado varias del tirón pese a que Lilit ha fallado en la segunda palabra.

Después de acabar con los segundos, Lilit ha vuelto a quedarse atrás con 18 aciertos y un fallo y Fran vuelve a ganar, pero en esta ocasión, el concursante casi se lleva el gran bote porque ha conseguido 24 aciertos y un solo fallo.

Por lo que finalmente Fran vence a Lilit en esta ocasión y se lleva los 1.200 euros a casa.

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