Lilit hace una gran ‘Rueda’, pero no consigue alcanzar a Fran que se queda a tres palabras del bote

Este sábado, el plató de Rueda la letra ha vivido una tarde de auténtico infarto en Telecinco. Fran González y Lilit Manukyan han vuelto a demostrar por qué son dos de los mejores concursantes de la televisión con un duelo espectacular en la prueba final.
Tras una intensa acumulación de segundos en las pruebas previas junto a los invitados del programa, ambos se han enfrentado a la temida rueda con el objetivo de conquistar el bote acumulado, que en esta ocasión era de 314.000 euros.
Lilit comenzaba la prueba con varios aciertos seguidos, pero sus opciones de victoria frenaron con varias dudas que permitieron que su rival tomara la delantera del juego gracias a una racha implacable de respuestas.
Finalmente han sido Fran quien ha logrado una nueva e incontestable victoria frente a su compañera, asegurando su permanencia y llevándose el premio diario del programa.