Lilit hace una gran ‘Rueda’, pero no consigue alcanzar a Fran que se queda a tres palabras del bote

Este sábado, el plató de Rueda la letra ha vivido una tarde de auténtico infarto en Telecinco. Fran González y Lilit Manukyan han vuelto a demostrar por qué son dos de los mejores concursantes de la televisión con un duelo espectacular en la prueba final .

Tras una intensa acumulación de segundos en las pruebas previas junto a los invitados del programa, ambos se han enfrentado a la temida rueda con el objetivo de conquistar el bote acumulado, que en esta ocasión era de 314.000 euros.

Las dudas de Lilit colocan por delante a Fran

Lilit comenzaba la prueba con varios aciertos seguidos, pero sus opciones de victoria frenaron con varias dudas que permitieron que su rival tomara la delantera del juego gracias a una racha implacable de respuestas.

Finalmente han sido Fran quien ha logrado una nueva e incontestable victoria frente a su compañera, asegurando su permanencia y llevándose el premio diario del programa.

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