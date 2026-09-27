El guiño de Mati Prats tras la victoria de España en Wembley: "Ellos inventaron el fútbol, pero nosotros jugamos mejor"

El presentador mete a esta España entre las candidatas a ser la mejor selección de la historia después de este doblete al que hay que sumar la Nations League conquistada en 2023 junto a la final de 2025. Una racha en la que se encuentran victorias sobre casi todas las campeonas del mundo, salvo Brasil, con este 2-3 a los Three Lions con el que Mati Prats le tira un guiño a la Roja: " Ellos inventaron el fútbol, pero nosotros jugamos mejor ".

La Selección Española consiguió este sábado el triunfo por 2-3 en Wembley ante Inglaterra en el arranque de una nueva edición de la Nations League. Los de Luis de la Fuente suman ya con este 39 partidos sin perder en una racha en la que están integrados los títulos de la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026 por lo que Mati Prats ha sacado pecho en su editorial de ElDesmarque de Cuatro .

España arranca la Nations League con victoria en Wembley

La Selección Española venció este sábado por 2-3 a Inglaterra en el primer partido de la quinta edición de la Nations League, poniéndose de cara el pase a los cuartos de final al lograr el triunfo en el partido, en teoría, más complicado de los seis que tiene la Roja por delante. Pronto se puso muy de cara el choque gracias a un gol de Lamine Yamal, que aprovechó un regalo de Marc Guéhi en la salida de balón para robarle la pelota y marcar el 0-1 después de que la pelota golpease en el palo de Trafford.

España comenzó a dominar en el encuentro pero, antes del descanso, en un abrir y cerrar de ojos, se vio por debajo en el marcador después de unos minutos en los que Inglaterra volteó el resultado. Primero fue Anthony Gordon el que aprovechó los espacios en la zaga española para transformar un envío de Jude Bellingham ante un Unai Simón que se quedó a media salida. Poco después, Harry Kane cabeceaba un centro desde la izquierda y la pelota se coló en la red después de que Marc Cucurella no acertase a despejarla.

En la segunda parte, Luis de la Fuente removió el banquillo en busca de revulsivos y lo encontró con la entrada de Álex Baena y de Mikel Oyarzabal, precisamente los autores de los tantos españoles para conseguir la victoria. El almeriense lanzó un balón con rosca ajustado al palo e imposible para Trafford y el eibarrés picó la pelota ante la salida del portero del Leeds United para colocar en el marcador un 2-3 que ya no se movería a pesar de que los ingleses lo intentaron hasta el final, con una gran parada en el último minuto de Unai Simón a un trallazo de Bellingham.

Este resultado pone a España como líder momentánea del grupo empatada a puntos con Croacia, que logró la victoria también este sábado en su visita a la República Checa por 1-2 con goles de Luka Modric y Mario Pasalic. Precisamente, el combinado balcánico será el próximo rival de la Selección Española este martes en el Sánchez-Pizjuán de Sevilla.