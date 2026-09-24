Manu Carreño avisa a un Vinicius señalado por el madridismo: “Ojo que aparece la amenaza de Diomande”

“El mal inicio de temporada del Real Madrid en este primer tramo deja sobre todo a un señalado: Vinícius. Señalado por la opinión pública, por parte del Bernabéu, por algunas encuestas que publican algunos medios y, ojo, que aparece ya la amenaza de Diomande. Ahora falta saber qué decisión tomará Mourinho tras el parón, pero todo hace indicar que en este primer parón ha llegado el primer aviso para Vinícius”, señala el presentador de ElDesmarque en el editorial del programa.

Vinicius sigue en el punto de mira en este mal inicio de temporada del Real Madrid. El brasileño no termina de reencontrarse con su afición y gran parte del madridismo le señala como uno de los responsables del mal juego del equipo. Una situación que ha valorado Manu Carreño en el informativo de ElDesmarque en Cuatro y avisa al delantero de que si no mejora el nivel en este parón Diomande le puede ganar la partida.

Ancelotti también señala el nivel de Vincius

Una situación que cualquiera puede ver y hasta Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ha comentado el bajo nivel del delantero en este inicio de curso a diferencia de Raphinha, que parece haberle ganado la partida también en la canarinha. “Obviamente Raphinha está haciendo una cosa espectacular en una posición que no es la suya, aunque parece que es la suya también. Y Vini puede ser que ahora no esté… no esté ahora en su mejor momento”, ha confesado el entrenador italiano en la rueda de prensa de Brasil en este parón.

Cucurella defiende a su compañero

El tema también afecta a Marc Cucurella, el principal socio de Vini en la banda izquierda del Real Madrid. El lateral ha valorado todas las criticas a su compañero y no ha dudado en defenderle y pide a la afición merengue paciencia porque confía en que el brasileño vuelva a ser uno de los mejores futbolistas del mundo y la temporada consiga encauzarse.

“Bueno, es que al final es difícil porque no es fácil, al final los otros equipos también juegan, los otros equipos también tienen sus tácticas y bueno, estamos acabando de ajustarlo”, comentó Marc en una entrevista con Manu Carreño para El Larguero de la Cadena SER. “En este caso con Vinicius pues prácticamente no hemos tenido partidos de entreno, hemos ido directamente a la competición, para él seguramente conectar conmigo también es diferente que con los otros compañeros o laterales que ha tenido y bueno, al final eso es un proceso y yo entiendo que tiene que ir poco a poco, también jugamos muchos partidos, es difícil entrenarlo o trabajarlo. Por lo menos en lo que veo y cómo se está esforzando pues me está gustando mucho, porque quizás no es su virtud o lo que más desempeña, pero veo que está trabajando para el equipo, que intenta poner de su parte y bueno, yo creo que eso es un buen principio”, ha confesado el lateral.