Manu Carreño critica las campañas de Mbappé y Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro: “No sois más favoritos”

En las últimas semanas parece que el debate por quién debe alzarse con el Balón de Oro se ha centrado únicamente en dos jugadores: Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Ambos son unos jugadorazos, pero también hay otros futbolistas que han hecho una temporada espectacular. Fabian Ruiz, Rodrigo Hernández, Harry Kane, Michael Olise, Ousmane Dembelé o Khvicha Kvaratskhelia son otros de los grandes favoritos para convertirse en el mejor futbolista de 2026. Sin embargo, como ellos no hacen campaña parece que nadie se acuerda de ellos o que no han hecho méritos suficientes. Por eso Manu Carreño ha comenzado el editorial de ElDesmarque en Cuatro con un mensaje directo a Lamine, Kylian y los que votan en el Balón de Oro.
“Son dos candidatos para ganar el Balón de Oro y son los dos que más lo están pidiendo para sí mismos”, comienza diciendo Manu Carreó en el editorial del informativo de mediodía en Cuatro. Se refiere a Kylian Mbappé y Lamine Yamal que no han parado de dar entrevistas estos días para darse bombo e incluso entrar en una especie de campaña para desacreditar al otro. Como si fuesen políticos.
“Uno ha jugado 56 partidos, 53 goles y 11 asistencias (Mbappé) y el otro 55, con 25 goles y 19 asistencias (Lamine). En lo colectivo nada para Mbappé, pero ha ganado la Bota de Oro del Mundial y la Bota de Oro de la Champions League. Para Lamine un Mundial, una Liga y una Supercopa de España”, enumera el presentador, pero les recuerda que “por pedirlo más veces no necesariamente eres más favorito que los que también pueden optar a el y sin embargo no lo piden tanto o no lo piden nunca. Veremos a ver quién lo gana”, acaba diciendo tajantemente el periodista y presentador de ElDesmarque.
Nunca un galardón había importado tanto a un futbolista. Quedan atrás ya las respuestas de los jugadores cuando rechazaban todos los elogios o trofeos individuales para centrarse en sus equipos y esforzarse únicamente por el bien colectivo. Ahora, en cuanto se aproxima el mes de octubre, los jugadores salen a hacer campaña llegando a exigir un galardón que con toda lógica es menos importante que cualquier trofeo colectivo. Este año les ha tocado a Lamine Yamal y Kylian Mbappé, convertidos por la prensa en el nuevo Messi vs. Cristiano que tanto gustó hace una década por la rivalidad entre Barça y Madrid. Pero con una diferencia, Messi y Cristiano no salieron a dar entrevistas como lo han hecho Lamine y Mbappé.
El francés salió primero para asegurar que "sería una decepción no ganar el Balón de Oro, fue un gran año. Fui el máximo goleador en las competiciones más importantes y creo que puede ser un buen año para mí, tengo buenas sensaciones. Sería una decepción no ganarlo”, aseguró el francés en una entrevista con RFI en la que también aprovechó para ganarse al pueblo africano y conseguir algunos votos más.
Por el lado de Lamine, directamente ha hablado con L’Equipe, el medio que organiza y otorga el Balón de Oro, dejando frases como “juego para hacer historia”, “todos los que ven mi fútbol ya conocen mis argumentos”, “el Balón de Oro recompensa al mejor del año, al jugador diferente, al que da placer ver. No tiene nada que ver con la cantidad de goles” o “cuando pienso en el Balón de Oro pienso en Messi, en Ronaldinho, jugadores que hacen sonreír cuando los ves”.
Puedes ver informativo de ElDesmarque con Manu Carreño todos los días a las 14:55h en Cuatro y a las 15:30h en Telecinco.