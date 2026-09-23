Manu Carreño critica las campañas de Mbappé y Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro: “No sois más favoritos”

En las últimas semanas parece que el debate por quién debe alzarse con el Balón de Oro se ha centrado únicamente en dos jugadores: Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Ambos son unos jugadorazos, pero también hay otros futbolistas que han hecho una temporada espectacular. Fabian Ruiz, Rodrigo Hernández, Harry Kane, Michael Olise, Ousmane Dembelé o Khvicha Kvaratskhelia son otros de los grandes favoritos para convertirse en el mejor futbolista de 2026. Sin embargo, como ellos no hacen campaña parece que nadie se acuerda de ellos o que no han hecho méritos suficientes. Por eso Manu Carreño ha comenzado el editorial de ElDesmarque en Cuatro con un mensaje directo a Lamine, Kylian y los que votan en el Balón de Oro.

“Son dos candidatos para ganar el Balón de Oro y son los dos que más lo están pidiendo para sí mismos”, comienza diciendo Manu Carreó en el editorial del informativo de mediodía en Cuatro. Se refiere a Kylian Mbappé y Lamine Yamal que no han parado de dar entrevistas estos días para darse bombo e incluso entrar en una especie de campaña para desacreditar al otro. Como si fuesen políticos.

“Uno ha jugado 56 partidos, 53 goles y 11 asistencias (Mbappé) y el otro 55, con 25 goles y 19 asistencias (Lamine). En lo colectivo nada para Mbappé, pero ha ganado la Bota de Oro del Mundial y la Bota de Oro de la Champions League. Para Lamine un Mundial, una Liga y una Supercopa de España”, enumera el presentador, pero les recuerda que “por pedirlo más veces no necesariamente eres más favorito que los que también pueden optar a el y sin embargo no lo piden tanto o no lo piden nunca. Veremos a ver quién lo gana”, acaba diciendo tajantemente el periodista y presentador de ElDesmarque.