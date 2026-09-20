Mati Prats advierte a Lamine Yamal tras su pique en el Sevilla-Barça: "Para el Balón de Oro, cuenta el fair play"

En este vídeo puedes ver la opinión del presentador sobre el futbolista de Rocafonda, que se revolvió después de los silbidos del Sánchez-Pizjuán pidiendo más a la grada de Nervión y esto le sirvió como punto de inflexión en el partido. Desde ahí sacó su mejor fútbol e intentó marcar gol por todos los medios hasta servir a Raphinha con dos asistencias que permitían el hat-trick del futbolista brasileño y seguir reivindicándose como delantero centro.

La victoria del Barcelona por 1-3 frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán tuvo en uno de sus protagonistas a Lamine Yamal por sus gestos contra la grada sevillista que provocaron el enfado local ejemplificado en Kochorashvili. Unas acciones a las que ha respondido Mati Prats que, en su editorial de ElDesmarque de Cuatro , se ha referido al carácter del internacional español y cómo esto puede afectarle incluso dentro de su candidatura al Balón de Oro .

Tras el choque, Giorgi Kochorashvili fue preguntado por este pique con Lamine Yamal y el futbolista georgiano del Sevilla no quiso que la cosa fuera a su mayores pese a su tremendo enfado sobre el terreno de juego sevillista: "Lo que pasa en el campo se queda ahí", declaró, aunque sí destacó que es un gesto "que no me ha gustado nada y se lo he dicho". "El árbitro también se lo ha dicho después y ahí se ha acabado", finalizó el centrocampista sobre la acción.

También comentó dicha acción Gabriel Suazo, al que se le vio calmando al astro blaugrana durante el encuentro cuando este se las tenía tiesas con la afición del equipo hispalense o con otros futbolistas: "No vi lo ocurrido, solo me acerqué para pedirle a Lamine que estuviese tranquilo. El partido estaba muy lindo, estábamos compitiendo bien y no era necesario calentar nada".

Lamine Yamal quiere ganar el Balón de Oro

Las palabras de Mati Prats llegan dentro de la campaña de Lamine Yamal a la que él mismo se ha sumado para el Balón de Oro de la temporada 26/27 en un galardón que está más abierto de lo que es habitual. Ante la competencia de estrellas como Kylian Mbappé, Harry Kane, Khvicha Kvarataskhelia, Rodri Hernández, Ousmane Dembélé... el jugador catalán se ve como el gran favorito por delante de Mbappé, tal y como reconoció en una entrevista con Jorge Valdano en Movistar+.

"Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", declaró el futbolista del Barcelona.

En su haber, Lamine Yamal tiene como títulos LALIGA EA Sports y la Supercopa de España conquistadas con el FC Barcelona y el Mundial con la Selección Española. En cuanto a su rendimiento individual fue mejor como culé con 24 goles y 18 asistencias como azulgrana y un único tanto en la Copa del Mundo.