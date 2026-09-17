Manu Carreño se acuerda de Julián Álvarez con el gran momento de Raphinha: "El mejor '9' estaba en casa"

Manu Carreño ha abierto ElDesmarque de Cuatro de este jueves poniendo en valor las increíbles cifras goleadoras de Raphinha , que coinciden también con las del Barça a nivel de equipo. El crack brasileño lleva 11 goles entre LALIGA y Champions, siendo uno de los atacantes más en forma de toda Europa. El presentador de Mediaset ha querido acordarse de todas las intentonas del FC Barcelona para fichar a Julián Álvarez y tener así un delantero centro puro, que no dejan de ser paradójicas cuando Raphinha parece haber asumido ese rol a la perfección y a coste cero.

" No hay quien pueda con este Barça . Otros siete al Racing ayer en Liga. Suma y sigue: 33 goles llevan en siete partidos. 28 en Liga y 5 en Champions. De esos 33, un tercio él solito: Raphinha, que lleva 11 goles, 9 en Liga y 2 en Champions solo en siete partidos. Todo el verano peleando por fichar a Julián Álvarez y resulta que no sabían que el mejor '9' lo tenían en casa. Nunca antes, con ningún otro entrenador, habían logrado siete victorias en los siete primeros partidos de la temporada . Destaca sobre todo el hambre de este equipo, que llevan seis y en el descuento buscan el séptimo, y podrían haber ido a por el octavo. Pero en medio de este gran Barça, destaca un súper Raphinha", afirma Manu Carreño.

Aunque los números le avalan completamente, es el propio Raphinha quien afirma haber encontrado ese feeling con la posición de delantero centro: "Estoy contento por los goles y la victoria, que es lo más importante. Tenemos que seguir mejorando individualmente y como equipo. Se nota el hambre de los jugadores de querer siempre más, de buscar más goles y ocasiones. Es el técnico que me cambio la mentalidad dentro del club y lo que pensaba de mí mismo. Estoy muy agradecido. Estoy cómodo como nueve marcando goles".

El futbolista nacido en Porto Alegre lleva el mejor arranque goleador de toda su carrera deportiva. 11 goles y 3 asistencias en 7 partidos en LALIGA y la Champions League. Raphinha marcó un doblete en el estreno Europeo ante el Feyenoord y ha marcado o asistido en todos los partidos disputados en la competición doméstica: doblete y asistencia ante el Elche, gol ante el Athletic, doblete ante el Rayo Vallecano, gol ante el Valencia, doblete de asistencias ante el Levante y el hat-trick ante el Racing de Santander en el partido de este miércoles.

El Barça y Raphinha tienen este sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas la oportunidad de seguir alargando la racha. El conjunto azulgrana viaja hasta Sevilla en busca de seguir ampliando el pleno de victorias. En frente estará el conjunto hispalense, uno de los equipos más en forma de LALIGA y que es, sin duda, la gran sorpresa de este inicio de temporada. No será un duelo fácil, cabe recordad que los de Hansi Flick cayeron derrotados en su visita de la temporada pasada al Ramón Sánchez-Pizjuán.

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