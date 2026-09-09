Manu Carreño explica los tres motivos por los que la afición del Real Madrid sigue pitando al equipo

Manu Carreño explica los motivos de los pitos del Santiago Bernabéu. El Real Madrid arrancó este martes su andadura en una nueva edición de la UEFA Champions League que no terminó de convencer a su hinchada. Se impuso 2-1 al Inter, sí, pero gracias especialmente a dos fallos garrafales en la salida de balón del cuadro italiano que propiciaron dos goles sin que todavía hubiera llegado a la portería contraria, en un duelo en el que el equipo milanés dominó claramente la pelota y convirtió a Thibaut Courtois en el mejor jugador del encuentro.

Esas dudas en cuanto al juego, más aún tras la derrota ante el Betis, provocaron pitos en el Bernabéu. Por el dominio constante del Inter, por los fallos de Bellingham a puerta vacía y por los balones perdidos por Vinícius en los contragolpes blancos, entre otras cosas. Pero no sólo por el partido en sí, sino por todo lo que ha sucedido en los últimos años, tal y como ha explicado Manu Carreño en ElDesmarque.

El presentador ha dado su opinión al respecto nada más arrancar el programa de este miércoles por la tarde: "Lo mejor, sin duda, el resultado y las ocasiones que generaron. Pero aún así, en el Bernabéu hubo pitos de descontento. Y esos pitos seguramente no sean solo por lo que pasó ayer, sino porque llevan dos años sin ganar ni un sólo título con tres entrenadores, porque Mbpapé y Vinícius no terminan convencer del todo en las dos últimas temporadas, y además el planteamiento de Mourinho y la forma en que jugaron, es cierto que con bajas, hizo que el Inter jugara en el Bernabéu como en el jardín de su casa. Así que muchos se preguntaron si este es el camino".

Unas palabras que explican a la perfección los tres motivos que podrían justificar esos pitos, no tanto por este inicio de temporada, en el que suma cuatro victorias en cinco partidos, sino por todo lo que ha pasado estos años atrás, marcados también por varias polémicas con Vinícius y Mbappé como protagonistas.