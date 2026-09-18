El gran cambio de la Selección Española que señala Manu Carreño: "No nos parece un marrón"

El presentador ha celebrado que, tras ganar la segunda estrella en la historia de España, estas ventanas de selecciones ya no llegan como "un marrón", sino como la oportunidad de ver al "mejor equipo del mundo ". Y es que, tras disfrutar, en la cita disputada en Norteamérica de este pasado verano, llega una nueva oportunidad para que los de Luis de la Fuente sigan haciendo historia mirando ya a la Nations League que arranca esta próxima semana .

Este viernes arranca la jornada 7 de LALIGA EA Sports y será la última antes del primer 'parón' de selecciones de la temporada, que a partir de esta campaña acogerá a cuatro partidos uniendo las ventanas de septiembre y octubre. Una modificación en el calendario que, tal y como ha destacado Manu Carreño en ElDesmarque de Cuatro , cuenta con un cambio importante para la Selección Española después de la conquista del Mundial el pasado verano.

La Selección Española arranca una nueva Nations League

La Selección Española arranca la quinta edición de la Nations League con su misión de seguir conquistando éxitos en este torneo que creó la UEFA hace menos de una década. La Roja conquistó la edición de 2023 al derrotar a Croacia en la final por penaltis mientras que alcanzó también el partido decisivo en las de 2021 y 2025 cayendo ante Francia y Portugal, respectivamente.

Luis de la Fuente ha dado a conocer este viernes su primera lista de convocados tras ganar el Mundial con cuatro cambios con respecto a los 26 futbolistas que se proclamaron campeones del mundo. De ahí se caen cuatro futbolistas, con la baja ya conocida de Marcos Llorente, retirado de la Selección, los lesionados Joan García y Borja Iglesias y Gavi, que ha perdido protagonismo esta temporada.

Entre las novedades destacan las de Josep Martínez, portero del Inter de Milán y de Roberto Fernández, delantero del Espanyol, que han recibido sus primeras llamadas para la absoluta a pesar de que el meta ya debutó en 2021 en un encuentro ante Lituania que jugaron los sub 21 al estar los mayores aislados por temor a un brote de COVID-19. Además, regresan Dean Huijsen, que se perdió el Mundial por su bajón de nivel la pasada campaña y Fermín López, cuya lesión le impidió estar con el resto de sus compañeros en Canadá, Estados Unidos y México.

España arrancará su participación en la Nations League en un escenario de postín al visitar a Inglaterra en Wembley el próximo sábado 26 de septiembre mientras que el primer partido en casa llegará el martes 29 en el Sánchez-Pizjuán frente a Croacia. El día 3 de octubre llegará el duelo ante la República Checa en el Carlos Tartiere y el día 6 la visita al país balcánico ya en la segunda vuelta, dejando para noviembre el envite en Chequia y el último duelo frente a los ingleses en el Metropolitano.