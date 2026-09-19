En su editorial de ElDesmarque de Cuatro , Mati Prats ha alabado al "hombre de negro" por sus espectaculares resultados con el conjunto colchonero durante la casi década y media que lleva al frente. "Cuidado con darle por muerto", insiste el presentador sobre el Cholo a raíz de algunas de las críticas que han surgido durante la presente campaña, sobre todo tras la dura derrota en San Mamés.

Este domingo, el Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan en el Riyadh Air Metropolitano en un derbi siempre especial y en el que Diego Pablo Simeone buscará mantener su racha ante el eterno rival de los últimos años. Enfrente tendrá a José Mourinho , cerrando el círculo tras estrenarse en este tipo de encuentros contra el luso hace más de 14 años, y buscará un triunfo con el que afrontar con la mejor de las caras el largo parón de selecciones.

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se miden en la jornada 7 de LALIGA EA Sports en un partido de mayor importancia aún de la que por sí suele implicar un derbi entre los dos grandes equipos de la capital de España. Tras el choque llegará un nuevo parón de selecciones con dos fines de semana sin jugar que ampliarán el tiempo para los elogios y la crítica entre la prensa y los aficionados dependiendo del resultado.

Los elogios entre Diego Pablo Simeone y José Mourinho antes del derbi

En la previa, tanto el Cholo como Mou se han dejado palabras de cariño en sala de prensa demostrando la gran relación que ambos mantienen y que ha mejorado con los años tras algún encontronazo en los inicios del argentino en el Atleti. Fue Simeone el primero en hablar en sala de prensa sobre su relación con el entrenador luso con el que se ha enfrentado en numerosas ocasiones desde que saliera del Santiago Bernabéu por primera vez en 2013.

"La verdad, ponerme y detenerme en tantos años atrás... ahora no me vienen respuestas para agradar a tu pregunta. Tengo un grandísimo respeto por Mourinho. Obviamente, admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado... Él sabe el aprecio que le tengo y esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo", explicó el Cholo.

Por su parte, José Mourinho, preguntado por una vieja polémica por unas declaraciones propias en 2014, tras el Chelsea-Atlético de semifinales de Champions, enterró el hacha de guerra para elogiar a su homólogo en el banquillo rival: "Mira, se dicen tantas tonterías durante tu carrera... que si vas atrás y atrás no hay uno de nosotros, de todos nosotros, que no digamos sus tonterías, cosas del momento influenciados por el momento, a veces estratégicamente... pero, al final, o respetas o no respetas".