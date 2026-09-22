Manu Carreño saca los datos a relucir y retrata a Vinicius y Mbappé: "No me extraña"

Trabajo defensivo, kilómetros recorridos, dos derrotas en sólo ocho partidos... el inicio de temporada del Real Madrid que parecía que iba a ser idílico con José Mourinho está cada vez más enturbiado. La derrota en el pasado derbi contra el Atlético de Madrid abrió muchas heridas, incluida la arbitral. El cuadro blanco ha decidido centrarse en eso para que el rendimiento del equipo pase a un segundo plano. Ante toda esta falta de autocrítica Manu Carreño ha querido enviar un mensaje muy claro en el inicio del informativo de este martes de ElDesmarque .

¿Qué ha dicho Manu Carreño?

Y es que el problema del trabajo y la falta de esfuerzo defensivo que ha acompañado al Real Madrid en lo últimos años no se ha corregido y el periodista de Mediaset ha avisado: "Con esta frase de Kylian Mbappé se quedan los madridistas, lo ha dicho el jugador francés, 'tenemos que trabajar más'. ¿Sabéis cuál es el equipo que más corre en Primera división? Hasta ahora en las siete jornadas que llevamos, el Elche, 105,61 kilómetros. ¿Sabéis cuál es el segundo? El Barça, no está reñido el talento con el esfuerzo, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es el último? Sí, el Real Madrid, casi 20 kilómetros menos".

Ahí no ha quedado la comparativa, pues la ha ampliado con lo que hacen otros grandes clubes europeos: "Pero si lo comparamos con las otras cuatro grandes ligas, más la española, el equipo que menos corre en Europa es el Real Madrid. Así que sí, tiene razón Mbappé, hay que trabajar más". El '10' madridista ha dicho esta frase desde desde la concentración de la selección francesa, donde ya ha sido recibido por Zinedine Zidane.