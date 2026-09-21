Manu Carreño se lo dice muy claro a José Mourinho: "Este Madrid sigue sin jugar a nada"

"Otro derbi que se llevó el Atlético de Madrid en el Metropolitano 2-1, se pone en segundos a 5 puntos del Barça, el Madrid es cuarto a 6. Enhorabuena al Atlético, que fue mejor. Pero es verdad que también fue perjudicado claramente el Real Madrid ayer por las decisiones arbitrales y beneficiado el Atlético . Y las quejas de Mourinho en la sala de prensa se las compran todos los madridistas, como para no serlo ayer. Pero lo que no le compran es el juego del equipo, y de eso se habló poco. Este Madrid sigue sin jugar a nada, y es que de Mourinho se esperaba bastante más a estas alturas de temporada. Pero por ahora está demostrando no ser un entrenador top, top, top", ha manifestado el periodista de forma alta y clara.

¿Y Mourinho qué dijo?

Todas las críticas a las que se refirió José Mourinho fueron las siguientes: "Podríamos ahorrarnos la conferencia de prensa porque la acción del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. A las dificultades que hemos tenido después 11 contra 10 nos podemos imaginar lo que serían 50 minutos 11 contra 9. Por lo tanto, me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que lo han dado todo y han hecho un primer tiempo de gran clase y personalidad. El partido era para irse perfectamente para ganarlo en el segundo tiempo. Quien tiene que estar feliz además de la afición del Atlético, porque se llevan los puntos es el Comité que designa a los árbitros. Ha sido todo muy extraño. Lo primero es que una semana antes ya se sabe quién es el árbitro cuando, según dicen, es 24 horas antes. Después se mete un árbitro que, a los 41 años no tiene internacionalidades, no será porque es un gran árbitro. Después, el pobre, ha venido aquí y no ha podido con la presión que es una presión de los años 80 que quizás se ve poco en los días de hoy. Y, después, el señor Trujillo que ha sido el VAR y lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamad a la segunda que es todavía mayor que la primera, este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. Sin ir más lejos, el año pasado con la Real en Copa, Osasuna, Girona... es un VAR que tiene mucha historia y, si al pobre árbitro, se puede decir sin experiencia ni dimensión para venir a un derbi, este señor no tiene presión porque en Las Rozas no hay presión. O la presión que nosotros no sabemos. Pero me gustaría mucho salir de aquí hoy obviamente con la victoria, pero, al perder, sin tener que hablar. Ya estoy aquí desde hace tres meses y pienso que habéis entendido que no me gusta en esta dirección pero dos rojas contra el Elche y después ganamos, dos rojas hoy... ya un poco más difícil. Y esta combinación de un pobre árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos y el señor VAR con una gran historia. Enhorabuena al Comité de designación arbitral".

MÁS NOTICIAS