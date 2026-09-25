El Barcelona le cierra la puerta a Julián Álvarez y Manu Carreño tiene claro quién es el 'culpable'

ELDESMARQUE 25 septiembre 2026

Vídeo de la opinión de Manu Carreño sobre lo que dijo Deco del fichaje de Julián Álvarez por el FC Barcelona después de que el Atlético de Madrid no se lo vendiera este verano.

Si hay un nombre que estuvo en la cabeza de todo el mundo durante el pasado mercado de fichajes es el de Julián Álvarez. Su posible llegada al FC Barcelona fue uno de los culebrones del verano. Al final se tuvo que quedar en Atlético de Madrid, donde el Cholo Simeone ya le ha dado minutos y parte de afición parece que lo está perdonando. Pero esta historia tuvo muchos factores: cruce de comunicados, mensajes públicos y hasta gestos de rebeldía que pusieron en jaque la relación entre ambos clubes. El mercado se cerró hace casi un mes pero ahora Julián Álvarez ya tiene más clara que nunca su nueva realidad: ya sabe que no va a fichar por el Barça. Así de claro lo dijo públicamente Deco. Unas palabras que Manu Carreño ha aprovechado este viernes en su editorial del informativo del Desmarque de Cuatro, para señalar al culpable de que el director deportivo azulgrana haya dicho estas palabras y de que Julián Álvarez siga en el Atlético de Madrid Madrid y ya no vaya a fichar por el Barcelona ni en el mercado de invierno ni el siguiente verano.

Como se ha podido ver en el vídeo, el periodista de Mediaset señala el gran rendimiento que ha logrado sacar Hansi Flick con Raphinha y su nueva posición como delantero centro. Para Manu Carreño, el futbolsita brasileño es el principal 'culpable' de que todo el mundo haya decidido olvidarse de Julián Álvarez en Barcelona. ¿Qué ha dicho hoy Manu Carreño? "Al cerrar el mercado de verano dijo el Barça que volverían a intentar el fichaje de Julián Álvarez en invierno, pero ayer Deco acabó con el debate, dijo que Julián es pasado. Se olvida el Barça de Julián Álvarez, en parte porque el Atlético de Madrid no se lo quiere vender por nada, o la cláusula o nada, pero sobre todo por este hombre, por Raphinha, así que no me extraña que Deco haya dicho eso. Quién de verdad ha terminado con el culebrón de Julián Álvarez es él, Raphinha", ha manfiestado el presentador.

¿Y qué dijo ayer Deco? En el Portugal Football Summit, el director deportivo del FC Barcelona repasó la planificación azulgrana durante el pasado verano. Un verano en el que insistieron una y otra vez en el delantero argentino y en el que se encontraron una postura tajante por parte del Atlético de Madrid. Es más, durante las últimas semanas se siguió especulando mucho con la opción de que los culés pudieran lanzarse de nuevo a por Julián, pero las palabras de Deco fueron muy claras: "Julián es pasado, nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Estamos contentos y espero que él también esté bien, esté ayudando a su club: Hay muchos negocios y muchos fichajes que no se consiguen dar". "La idea siempre ha sido traer un nueve de movilidad, de capacidad de asociarse y Julián era uno de estos, pero no fue posible. Hicimos una oferta, el club dijo que no lo vendería y nosotros tenemos que buscar otras soluciones", añadió al respecto.