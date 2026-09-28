Fiesta 28 septiembre 2026

Saúl Ortiz desvela en ‘Fiesta’ el motivo de una supuesta llamada de Andrea al 112 durante una estancia con la familia de su padre

La entrevista de Belén Esteban en ‘¡De viernes!’ sigue dando mucho que hablar. Su regreso a Telecinco ha venido acompañado de numerosas confesiones sobre su pasado, pero también de un mensaje especialmente dirigido a Jesulín de Ubrique: su deseo de que recupere la relación con su hija, Andrea. “Todavía no lo tienes todo perdido”, le decía Belén durante la entrevista. La colaboradora aseguraba que, pese a todo lo ocurrido durante estos años, su hija sigue queriendo a su padre y le animaba a dar el paso para acercarse a ella: “Recupera a tu hija. Tú sabes que, si quieres, la puedes recuperar”. Unas palabras que han abierto un intenso debate en el plató de ‘Fiesta’. Mientras Marisa Martín Blázquez consideraba que esta vez Belén había hablado “desde el sentimiento”, Saúl Ortiz cuestionaba el papel que habría desempeñado durante todos estos años en la relación entre padre e hija.

Con el debate en su punto más alto, el periodista ha sacado a la luz un episodio que, según la información que asegura haber recibido, se habría producido durante un verano en ‘Ambiciones’. Saúl Ortiz desvela la supuesta llamada de Andrea al 112 “Ojalá recupere esa relación con tu hija. Quítate tú de en medio, Belén, y facilitarás”, comenzaba diciendo Saúl antes de lanzar una pregunta que sorprendía incluso a Emma García. “¿Qué pasó en un mes de agosto cuando tu hija Andrea estaba en Ambiciones disfrutando del verano con su padre y con la familia de su padre y Andrea llamó al 112?”, preguntaba el colaborador.

La presentadora reconocía desconocer por completo esta historia y quería saber si Saúl estaba lanzando simplemente un cebo o tenía más información. El periodista decidía entonces explicar lo que, según recalcaba, le habían contado sobre aquel supuesto episodio: "Lo que me cuentan es que hay una conversación esa misma mañana con su madre, con Belén Esteban, y le dice a su hija: "¡Ay, hija mía, lo que quiere hacer tu padre... Tu padre me quiere llevar a la cárcel". Y Andrea se pone tan nerviosa y se cree lo que está diciendo su madre, que llama al 112". , aseguraba Saúl, que utilizaba este episodio para cuestionar las palabras pronunciadas ahora por Belén sobre su deseo de que padre e hija recuperen su relación. Saúl Ortiz pide a Belén Esteban que confirme o desmienta su información El periodista dejaba claro, en cualquier caso, que esperaba una respuesta de la propia Belén Esteban: "Si eso es favorecer, si eso es facilitar, si eso es allanar el terreno, si eso es intentar que padre e hija tengan buena relación, que baje Dios y que lo vea, Emma. Y yo espero que Belén confirme o desmienta esto que a mí me han contado. ¿Sucedió? ¿Llamó al 112 tu hija?".