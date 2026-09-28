Juls Janeiro no ha podido mantenerse callada después de la complicada entrevista que Belén Esteban concedió en ‘¡De viernes!’, en la que sacaba a la luz algunos episodios en relación con las supuestas diferencias de trato que habría entre las hijas de Jesulín de Ubrique. Cansada de todo lo que se ha dicho, desmiente que su padre le haya pagado operaciones y lanza un órdago . ¡No te pierdas sus declaraciones, en ‘El verano se mueve’ !

Durante aproximadamente trece minutos, la creadora de contenido se muestra frente a los micros para rebatir todo lo que se ha dicho sobre su familia y, especialmente, contra ella. Visiblemente molesta, niega rotundamente que el ex torero le haya facilitado algunos regalos: “El coche se lo he pagado yo a mi padre y el bolso me lo he pagado yo, tengo las facturas y todo”.

Con un papel en mano para que no se le olvide nada de lo que quiere decir, la hija de Jesulín de Ubrique niega totalmente que su padre le haya costeado su operación de pecho, mientras que a otras “sí le han pagado operaciones”: “Que le pregunten a quién ha pagado operaciones”.

“Vamos a hablar con la verdad por delante”, asegura firmemente. La influencer también ha querido dejar claro que el episodio que se ha narrado sobre un supuesto enfrentamiento con su hermana es totalmente falso: “No ha habido ninguna discusión”. Además, carga duramente contra Belén Esteban: “No entiendo a la gente que usa a su hija como si fuese un negocio”.

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