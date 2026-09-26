Katy Perry y Russell Brand, de su boda en la India a su ruptura por mensaje

(L)over 26 septiembre 2026

La de Katy Perry y Russell Brand es una de esas relaciones que cuesta recordar que sucedieron, pero durante catorce meses hasta estuvieron casados

El amor no siempre dura para toda la vida, lo que hace que en ocasiones borremos de nuestra mente el hecho de que algunas personas en el pasado tuvieron una relación. Esto es precisamente lo que le sucede a mucha gente con Katy Perry y Russell Brand, que no recuerdan que en el pasado la cantante y el actor no solo tuvieron un romance, llegaron a estar casados. Puede que haya quien no recuerde esto, pero una vez que esta historia regresa a sus memorias, seguramente sea imposible que no recuerden también su ruptura, pues no solo fue una de las más sonadas de la época, también fue una de las más comentadas por cómo sucedieron las cosas. Si a Katy Perry, una de las artistas del momento, su pareja le deja a través de un SMS, poca esperanza queda para el resto de mortales.

Ahora, por suerte, las cosas son muy diferentes para ambos. Katy encontró de nuevo el amor y esta vez junto a Orlando Bloom, con quien tuvo una larga relación llena de idas y venidas y que se convirtió en el padre de su hija Daisy. Tras el final de esta relación, Perry volvió a enamorarse, esta vez del exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, con quien mantiene una sólida relación desde hace tiempo y con quien no duda en posar en las alfombras rojas a las que acuden juntos.

Perry volvió a enamorarse, esta vez del exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, con quien mantiene una sólida relación



Por su parte, Russell Brand también siguió con su vida, aunque actualmente está pendiente de ser juzgado tras haber sido acusado de múltiples delitos sexuales. Él asegura ser inocente de todas las acusaciones en su contra. Cómo fue la relación entre Katy Perry y Russell Brand A pesar de que actualmente cada uno de ellos ha continuado con su vida, hubo un tiempo en el que fueron un equipo, la pareja del momento. Se conocieron en el año 2009, cuando ambos se encontraban en un momento estupendo de sus carreras. Russell era uno de esos actores imprescindibles en las comedias estadounidenses y Katy ya había despuntado como una de las artistas del momento, por lo que no es raro que quisieran contar con su presencia para hacer un cameo en la película que en España se llamó Todo sobre mi desmadre. Su escena no llegó a formar parte de la película, pero gracias a este rodaje se conocieron. Comenzaron su relación y poco después la confirmaron públicamente posando juntos en la alfombra roja de la entrega de premios de los MTV Video Music Awards 2009. No intentaron ocultar su relación, que parecía que para ellos era algo serio, puesto que en el año 2010 decidían casarse en la India. La boda tenía lugar a finales de ese año, un enlace que tenía lugar en el mismo país en el que Brand le había pedido matrimonio a su pareja tan solo unos meses antes (en enero).

Katy Perry y Russell Brand, de su boda en la India a su ruptura por mensaje

"La ceremonia, privada y espiritual, contó con la presencia de los amigos y familia cercanos de la pareja, y la llevó a cabo un pastor cristiano. El telón de fondo fueron los campos majestuosos e inspiradores de la India", explicaron en un comunicado posterior. Celebraron una lujosa ceremonia hindú y lo hacían con la intención de pasar el resto de su vida juntos, pero la vida no les deparaba ese destino. Tras solo 14 meses de matrimonio, Russel pedía el divorcio alegando diferencias irreconciliables. El actor confirmaba esto a través de un comunicado, "Tristemente, Katy y yo estamos terminando nuestro matrimonio", explicaba Brand tras presentar los documentos de divorcio. "Siempre la adoraré y sé que seguiremos siendo amigos". Así fue como se enteró el mundo, pero la actriz se enteró de una manera mucho más dolorosa, a través de un mensaje de texto en el que su marido le anunciaba que quería terminar la relación. Era la víspera de Año Nuevo y Katy estaba presentando su gira mundial California Dreams Tour.

Katy Perry se enteró del final de su relación a través de un mensaje de texto