Juls Janeiro aseguró que había pagado su casa, su bolso y su coche tras los comentarios de Belén Esteban en '¡De viernes!' , que dijo que Jesulín de Ubrique había ayudado a la maquilladora a comprar estos bienes y que no aportaba la misma ayuda a su hija Andrea. Ahora, Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', ha explicado que Juls solo tiene un 25% del piso de Madrid valorado en más de 600.000 euros y que el 75% restante es de Jesulín de Ubrique.

"Eso significa que técnicamente un cuarto de esa casa es de Andrea Janeiro, es decir, Jesulín ha hecho las cosas bien: no le ha regalado una casa a su hija Julia; ha comprado una casa y le ha regalado un cuarto de esa propiedad más el usufructo porque ella vive allí", ha explicado el periodista, que ha subrayado que un cuarto le corresponde a cada uno de los hijos del torero.

Luis Pliego también ha desvelado que la casa no tiene hipoteca, que se pagó en el momento y que ahora mismo en ella vive Julia Janeiro. Leticia Requejo ha comentado que "está deseando saber" la reacción de Belén Esteban porque está "convencida" de que la exconcursante de 'GH VIP' no tiene esta información.

La reacción de Juls Janeiro

La maquilladora ha hablado con un reportero de 'El verano se mueve', al que le ha explicado que es cierto que solo posee un 25% de la casa, pero ha subrayado que ella ha pagado su coche, su bolso y su operación de pecho.

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